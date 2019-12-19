Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi - Son Dakika

Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyeri için ihale gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyeri için ihale gerçekleştirdi.


Yapılan ihale sonucunda 75 daire satıldı, kalan 2 dükkan ve 9 daire ise 15 gün süreliğine pazarlığa bırakıldı.


"Şeffaf ihalede birçok vatandaşımızı evlendirdik"


Gerçekleştirilen ihale sonucu 84 daireden 75 daire satılarak yılın son ayında birçok vatandaşı evlendirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 16 milyon 378 bin TL katkı sağlandı. İhalemize yoğun bir ilgi vardı. Uydu kanallarından yayın yapılarak şeffaf bir ihale gerçekleştirdik. 84 daireden 75 tanesini sattık. Belediyemizin elde ettiği gelir vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecektir. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız belediyemizin imkanları sayesinde kira öder gibi ev sahibi olacak. Ev alan vatandaşlarımızın yeni evlerinde iyi günlerde oturmalarını dilerim." dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, herkese açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 160 bin TL'den, en yüksek daire ise 323 bin TL'den sahibini bulduğunu söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL

Son Dakika Haberleri
18:48 İngiliz ordusunda ırkçılığın yaygınlaştığı iddia edildi - Son Dakika
18:46 İBB kültür merkezlerinde bu hafta 60 etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
18:45 VEFAT EDEN POLİS MEMURU İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
18:45 Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:44 Bursa'da 5 bin metal işçisi eylem yaptı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]