Kentsel Dönüşüm de Terör Kadar Önemli"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, terörle mücadeleye işaret ederek, "Buna büyük bedel harcıyoruz, aynı kentsel dönüşüm de terör kadar önemli çünkü yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de 20 milyon konut varsa neredeyse yüzde 30'u. Yüzde 30'unun yenilenmesi gerekiyor, yüzde 30'u riskli binada yaşıyor demek." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'ndeki kafede bir araya geldiği gençlere, çalışma hayatına ilişkin bilgi aktardı.



Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Kurum, "Ülkemizin, şehirlerimizin geleceği sizin ellerinizde. O yüzdendir ki sizlerle yapacağımız her proje geleceğimiz için çok önemli." dedi.



Kurum, AK Parti'nin 2002 yılından itibaren eğitimden çevreye kadar çeşitli alanlarda yaptığı çalışmaları da anlatarak sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.



Türkiye'nin 2002 yılından itibaren çok hızlı büyüdüğünün altını çizen Kurum, 17 yıldır siyasi olarak ülkenin iktidar sürecini AK Parti'nin dünya lideri, mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan'la yürüttüğünü ifade etti.



Kurum, Türkiye'de 2002 öncesinde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Biz artık dünya ile yarışan, sanayisi, turizmi, tarımı ile kendine yeten bir ülke haline geldik. Savunma sanayisine baktığımızda dışa bağımlı olmayan, kendi silahını, topunu, tankını, tüfeğini, helikopterini üreten, bilim adamı ile övünen bir ülke haline geldik. Sizler inşallah bu bayrağı çok daha yukarıya çıkartarak, insanımıza çok daha güzel projelerle hizmet edeceksiniz, size inancımız tam." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce 31 Mart seçimlerine ilişkin manifesto açıkladığını belirten Kurum, "Bu manifestoya baktığımızda hemen hemen 8 maddesi çevre ve şehirle alakalı. Hakkaniyet çerçevesinde şehirlerin 50, 100 yılını planlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Kurum, "Her gün bir bina yıkılması, istinat duvarı çökmesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve ülkemizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:



"Bizim ülke olarak problemlerimizin başında terör geliyor. Maalesef biz büyümeyelim diye terörü başımıza bela ediyorlar ve sürekli bununla mücadele etmekle paramızı, enerjimizi, canımızı, vaktimizi her şeyimizi harcıyoruz. Hamdolsun terörde çok iyi bir noktaya geldik. Türkiye'deki terörist sayısını elle gösterebiliyoruz, artık o bombalama eylemleri yaşanmıyor, çok iyi bir noktaya geldik. Burada güvenlik güçlerimizin yaptığı mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok önemli. Buna büyük bedel harcıyoruz, aynı kentsel dönüşüm de terör kadar önemli çünkü yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de 20 milyon konut varsa neredeyse yüzde 30'u. Yüzde 30'unun yenilenmesi gerekiyor, yüzde 30'u riskli binada yaşıyor demek."



Konuya ilişkin 81 ilin valiliğine genelge gönderdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:



"Bu genelge kasamında öncelikli olarak, ülke genelinde mekansal plan yapacağız. Şehirlerin büyüme öngörüsü, turizm, sanayi, tarım alanı gibi sektörleri içinde barındıran bir plan olacak ve yine şehir ölçeğinde de kentsel dönüşüm planı yapacağız. Bu planlamayla birlikte de şehrin öncelikli, acil ihtiyacı ne ise örneğin acil ihtiyaç yeşil alansa yeşil alan, altyapıysa altyapı, üst yapıysa üst yapı, kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm işlerinden başlamak suretiyle belediye başkanlarımız bu işleri yapacaklar, biz de bakanlık olarak destek vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle 1,5 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız."



"Trabzon'da TOKİ tarafından 1 milyar 300 bin liralık yatırım yapıldı"



Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını artırmayı da hedeflediklerine dikkati çekerek, "Hedefimiz çok kısa zamanda kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekare/kişiye çıkarmak. Bu çerçevede 81 ilimizde millet bahçesi projemiz var. En az bir olmak üzere her ilimizde millet bahçesi projesi yapıyoruz." dedi.



Trabzon'da yapılacak millet bahçelerine ilişkin de bilgi paylaşan Kurum, Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda yapılacak millet bahçesinin ihalesinin 29 Mart'ta, Akçaabat ilçesinde yapılacak millet bahçesinin ihalesinin ise 28 Mart'ta gerçekleştirileceğini vurguladı.



Kurum, Trabzon'daki kentsel dönüşüm, sokak iyileştirmesi ile Sürmene ilçesinde yapılacak 9'uncu deniz üssünün inşası çalışmalarına ilişkin de gençlere bilgi aktardı.



Bakan Kurum, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı kadim şehir Trabzon'a, şehzadeler diyarına yakışır düzenlemeler yapacaklarını söyledi.



Trabzon'da bugüne kadar TOKİ tarafından 1 milyar 300 bin liralık yatırım yapıldığını belirten Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:



"7 bin 400 konut, 40 bin kapasiteli stadyum, sağlık merkezi, cami, hastane, kamu hizmet binası gibi muhtelif birçok iş yapıldı. AK Parti iktidarı döneminde Trabzon'a yaptığımız yatırım miktarı yaklaşık 5 milyar lira. Devam eden yatırımlarımızın tutarı da 513 milyon lira. Bakanlık olarak Trabzonlu vatandaşlarımızın ihtiyacı olan, bakanlık olarak bizi ilgilendiren her projenin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde arkasındayız, yanındayız."



Bakan Kurum'un gençlerin sorularını da yanıtladığı programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.

