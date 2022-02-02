Kentsel dönüşüm destek limitleri 2 katına çıkarıldı - Son Dakika

GERÇEK veya tüzel kişilerin, yapısı 'riskli' olarak tespit edilen konut ya da iş yerleri için bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan destek limitleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan '6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar' ile 'riskli yapı' olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma sürelerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi. Kullandırılabilecek kredi tutarları, 2 katına çıkarılırken, hak sahipliği bazında 200 bin TL olan konut, iş yeri yapım-edinme kredi anapara üst tutar limiti, yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi. Karara göre, güçlendirme kredilerinde de tutar 80 bin TL'den 160 bin TL'ye çıkarıldı. Karar kapsamında bakanlık tarafından onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresi, bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldı.

20 MİLYAR 190 MİLYON TL DESTEKÖte yandan bakanlık tarafından 6306 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemler için 'Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.

6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği veriliyor. 6306 sayılı kanunun 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında konutunu veya iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak ya da edinmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirleniyor.