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Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı

17.06.2021 12:17
Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı, System.String[]

Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor, bugün yalnızca İstanbul'da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışması sürüyor.

Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor, bugün yalnızca İstanbul'da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışması sürüyor. Bu süreçte eşya depolarına talebin arttığını söyleyen Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Eşyaların profesyonel ve gu¨venli bir ortamda muhafaza edildiğinden ve daha da önemlisi sigortalandığından emin olunmalı" diyerek fırsatçılara karşı uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde afet riski taşıyan binalar, 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor. Özellikle olası büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da ise çalışmalar her geçen gün hız kazanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca İstanbul'da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu durum, halihazırda ikamet ettiği evden geçici olarak taşınması gereken vatandaşın eşya depolama ihtiyacını da artırıyor. Genellikle kısa bir süre içerisinde çözüm bulunması gereken bu ihtiyacın zaman zaman fırsatçılara kapı araladığına dikkat çeken Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Tamamlanması bina başına yaklaşık 1-2 yıl süren kentsel dönüşüm çalışmalarının sonunda, eşyaların kullanıma hazır ve hasarsız bir şekilde depolandığı yerden teslim alınması gerekiyor. Bu noktada hizmet alınacak eşya depolarının seçiminde eşyaların profesyonel ve gu¨venli bir ortamda muhafaza edildiğinden ve daha da önemlisi sigortalandığından emin olunmalı" uyarısında bulundu.

YANLIŞ SEÇİMLER GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLARA NEDEN OLABİLİR

Yanlış seçimler geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara neden olabiliyor

Vatandaşın daha güvenli konutlara sahip olma umuduyla çıktığı yolda tedbirsiz davranarak zaman zaman büyük kayıplarla karşı karşıya kalabildiğini belirten Ulaş Gümüşoğlu, "Bu süreçte binasını terk eden ve kiraya çıkan haneler, tüm eşyalarını taşımak yerine belli bir kısmını depolara emanet ediyor. Aynı şekilde tüm eşyalarını depolamak ve bu süreci yazlığında veya yakınlarının yanında geçirmek isteyenler de oluyor. Her iki şartta da vatandaş, umutla tamamlanmasını beklediği bu sürecin sonunda eski düzenine olabildiğince çabuk dönmek istiyor. Ne var ki iyi araştırılmadan yapılan seçimler, eşyaların kaybolması, nem gibi dış etkenlerden zarar görmesi veya depodaki güvenlik açıklarından kaynaklı su basması, yangın gibi nedenlerle vatandaşı geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya bırakıyor" dedi.

ESKİ ADRESTEN ALINIP YENİ ADRESE TESLİM EDİLENE KADARKİ TÜM SÜREÇ GÜVENCE ALTINDA

Depo Palas olarak geliştirdikleri eşya depolama sistemiyle mağduriyetlerin önüne geçtiklerine de değinen Ulaş Gümüşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da 3 farklı lokasyondaki depolama tesisimizde oluşturduğumuz ve Depo Oda adını verdiğimiz sistem kapsamında eşyaları listeli olarak sözleşme karşılığında teslim alıyor ve kullanıcılara ait bağımsız odalarda saklıyoruz. Taşınma öncesinde istenilen anda eşyalara ulaşabilme olanağı sunarken, eşyaların adrese teslimine kadarki tu¨m su¨reci nakliye ve depolama sigorta poliçeleriyle gu¨vence altına alıyoruz. Depolarımızda 7/24 kamera kayıtlı özel gu¨venlik sistemleri, gu¨venlik merkezlerine bağlı alarm sistemleri, yangın dedektörleri, ultrasonik haşere kovucular ve nem alıcı cihazlar bulunuyor. Eşyaları depomuzda kaldığı mu¨ddetçe evlerden alındığı ambalajlarla muhafaza ediyoruz. Taşıma esnasında hasarlanan eşya olursa, sigorta şirketi tarafından tespit edilen hasarın bedeli karşılanıyor" diye konuştu.


Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı
Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı; fırsatçılara karşı tetikte olunmalı - Son Dakika Ekonomi


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