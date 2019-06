"Kentsel dönüşüm eylem planını bayramdan sonra açıklayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacaklarını belirterek, "Bu plan çerçevesinde hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.Bakan Kurum, Beykoz Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.31 Mart seçimleri sonrası manifesto çerçevesinde verdikleri sözleri yerine getirebilmek ve manifesto dahilindeki projeleri görüşmek amacıyla Beykoz'a geldiklerini ifade eden Kurum, Beykoz'u marka şehir haline getirecek çalışmalar yaptıklarını anlattı.Beykoz'un yüzde 73'ünün orman alanı, yüzde 11'inin özel mülkiyet, yüzde 10'unun da 2B alanı olduğunu kaydeden Kurum, "Orman alanları çıkarıldığında yüzde 40'a yakını 2B arazisi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşımızın 2B'den kaynaklı problemlerini çözmek amacıyla yaklaşık 17 bin parseli ilgilendiren 2B yasasıyla birlikte vatandaşımızın mülkiyet problemini çözdük. 36 bin vatandaşımıza da mülkiyet noktasında tapularının devirlerini yaptık." diye konuştu.Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda, Beykoz'daki kültürü yaşatacak, az katlı yatay mimari anlayışıyla mülkiyete geçmiş alanlardaki imar planını istişare ettiklerini dile getirdi.Yapılacak imar planı sonrasında kentsel dönüşümü ya da vatandaşın kendisinin yapmasını önünü açacak düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirten Kurum, "Vatandaşımızın tapularının verilmesiyle birlikte de bu imar barışı sürecinde kat mülkiyetine geçmesinin imkanını veriyoruz. Bu kat mülkiyetine geçmekle birlikte şu an elektrik, su, doğal gazdaki problemleri ve hizmetleri alamadığı süreçte vatandaşımızın hizmetleri alabilmesinin önünü açıyoruz. Kat mülkiyetine geçişle birlikte de bu imkanları tanımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.Beykoz'da köylerle birlikte fiilen yerleşim alanında olan 19 mahalle olduğuna ancak doğal sit alanından kaynaklı bir imar planının söz konusu olmadığına işaret eden Kurum, buna ilişkin fiili yerleşim alanlarını içeren yerlerde imar planı hazırlığını istişare ettiklerini ve en kısa sürede vatandaşın imar planına ilişkin problemlerini çözeceklerini söyledi.Bakan Kurum, Beykoz'da kentsel dönüşümün çok önemli bir gündem maddesi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Beykoz Belediyemiz hazırlamış olduğu strateji planında Beykoz'un geneline ilişkin bir kentsel dönüşüm stratejisi hazırladı. Biz de Bakanlık olarak Beykozumuza bu noktada kentsel dönüşümü hızlandırmak adına her türlü desteği vereceğiz. İlk örneğimizi de burada Tokatköy Mahallemizde 82 bin metrekarelik alanda bin konutluk tarihi Beykoz'a yakışır bir proje yapmak suretiyle kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykozumuzda en az 10 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Bu çerçevede strateji belgesini belediyemiz bizimle paylaştılar. Bu çerçevede kentsel dönüşümü yürütüyor olacağız. Çavuşbaşı'nda plan sürecimiz var. Buradaki sürece ilişkin de Tabiat Varlıkları Genel Müdürümüz süreci yakından takip ediyor. Hızlı bir şekilde de vatandaşımızın plan problemlerini çözmüş olacağız."İstanbul'da son 17 yılda yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yapıldığını, bunun 90 milyar liralık kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığını kaydeden Kurum, alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarına ve hastaneye kadar vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve manifestomuz çerçevesinde de şehirlerimizi, ilçelerimizi marka şehir haline getirerek, yaşam kalitesini 2023'ün Türkiyesinde çok daha yukarılara taşıyacak projeleri hep birlikte yapacağız. Bugüne kadar vatandaşımıza verdiğimiz her sözü tuttuk. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızla da gönül birliği içerisinde yapmaya gayret göstereceğiz." dedi."Kentsel dönüşüm, İstanbul'da eş zamanlı mı yoksa sırayla mı ilerleyecek?" sorusu üzerine Kurum, şunları söyledi:"Bayramdan sonra inşallah kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Bu plan çerçevesinde hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilçede olmak istiyoruz. Acil öncelikli dediğimiz alanlarda olacağız. Beykoz da bu anlamda bizim için çok önemli bir yerleşim yeri. Tokatköy'de bu yıl içerisinde bin konuta başlamak suretiyle etaplar halinde 10 bin konutu Beykoz'da yapacağız. Aynı anlayışla, öncelik sırasına göre diğer ilçelerimizde fiilen Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Beyoğlu ve Kartal'da girdik. Yine Başakşehir'de projelerimiz var. Bu projelerimizi İstanbul'un tüm ilçelerine yaymak suretiyle kentsel dönüşümü, hem de tarihi dönüşümü öne çekecek projeleri birlikte gerçekleştireceğiz."