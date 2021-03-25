Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı

25.03.2021 12:50
Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Siyaset Akademisi" e söyleşi programında bu hafta "Kentsel Dönüşüm ve Rant İlişkisi " konusu ele alındı. Doç. Dr. Murat Sezik'e söyleşide online olarak kentsel dönüşüm konusunda görüşlerini aktardı. Kentsel dönüşümün çöküntü alanlarının yeniden canlandırılması olarak nitelendirildiğini bildiren Sezik, kentleşme sürecinin ve kent mekanlarında meydana gelen değişimlerin Sanayi Devrimi'yle birlikte hız kazandığını vurguladı. Bu durumun kentle birlikte yeniden ele alınarak değerlendirilmesini gerektiren unsurları da beraberinde getirdiğini ifade eden Sezik, kentsel dönüşüm uygulamalarında kentin tarihsel süreç içerisinde meydana getirdiği tarihi dokunun korunması güdüsüyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sezik, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede, kentsel dönüşüm süreçlerinde, tarihi dokunun ve izlerin göz ardı edildiğini, dokuların ve izlerin maddi ve manevi olarak tahrip edildiğini belirtti.

Kentsel dönüşümün, "kentin imar planlamasına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması" şeklinde tanımlandığını belirten Sezik, kentsel dönüşüme ilişkin tanımlamalarda tanımın sadece mekana yönelik olarak ele alındığını, insan faktörünün ise hesaba katılmadan, işin sadece planlama, yıkma ve yeniden inşa süreçleri çerçevesinde değerlendirildiği eleştirisini yaptı ve bu durumun kentsel dönüşümün başarısına doğrudan etkileri olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin olarak hukuki zeminde çok sayıda yasal düzenlemenin bulunduğuna dikkat çeken Sezik, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu'ndan ve diğer kanunlardan örnekler vererek kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde bu kanunların etkilerini dile getirdi.

Kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan bir diğer konunun da rant ilişkilerinin gelişmesi ve spekülatörlerin ortaya çıkması olduğunu vurgulayan Sezik, spekülatörlerin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerin başında ise yerel yönetimlerin geldiğini belirtti. Yerel yönetimlerin aldıkları yapılaşmaya yönelik imar kararlarının kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Sezik, kentin geleceğini etkileyen kentsel dönüşüm süreçlerinde rant ilişkilerinin gelişimini ve aktörler arasındaki ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

Doç. Dr. Sezik'in sunumunu tamamlamasının ardından program, katılımcıların ele alınan konuya ilişkin olarak yönelttiği sorular ve Sezik'in bu sorulara verdiği cevaplarla sonlandı.

Profesör Tuncel, "Beyin Göçünün Siyasal Etkisi "ni anlatacak.

Bu arada, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün 'Siyaset Akademisi' bünyesinde çevrim içi olarak düzenlediği seminerler dizisinin çerçevesinde 30 Mart 2021 Salı günkü konuğu, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Tuncel olacak ve "Beyin Göçünün Siyasal Etkisi " konusu ele alınacak. - MALATYA

Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı

İnönü Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm, Siyaset, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs Trabzon'u karıştırdı! CHP ve MHP il başkanları karşı karşıya geldi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs Trabzon'u karıştırdı! CHP ve MHP il başkanları karşı karşıya geldi         
12:52
Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor         
12:06
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu         
11:48
Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi         
11:42
İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar İsrail'den akılalmaz hata! Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar         
11:27
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Yoldan geçenlere aldırış etmedi, ''örümcek adam'' gibi tırmandığı binadan ne bulduysa çaldı! Şaşkına çeviren olay kamerada Yoldan geçenlere aldırış etmedi, ''örümcek adam'' gibi tırmandığı binadan ne bulduysa çaldı! Şaşkına çeviren olay kamerada         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 13:10:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel dönüşüm için tarihi doku uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei