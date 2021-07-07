Kentsel dönüşüm ihalesi Mali Müşavirlerin - Son Dakika

S.S.Mali Müşavirler İşyeri Yapı Kooperatifi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin arsasını aldı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya üyelere müjdeyi verdi. 19 Mayıs 2019 tarihinde seçimleri kazanarak başkan seçilen Yedikaya, "Seçimlerde söz verdiğimiz ve 31.12.2019 tarihinde kurmuş olduğumuz S.S. Mali Müşavirler Işyeri Yapı Kooperatifi olarak 07.07.2021 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesine girmiş olduğumuz Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin Arsasını kooperatif olarak almış bulunmaktayız, Tüm meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. S.S. Mali Müşavirler İşyeri Kooperatifi Yönetim Kurulu en kısa sürede projesini hazırladığı büroların inşaatına başlayacağını duyurdu. Başkanı Yedikaya; üyelerin sabırları ve bizlere olan güvenleri sonucu daha çok başarılara imza atacağını söyledi. Yedikaya; "Oda olarak üyelerimizle birlikte yapılan bu çapta ilk büyük projemizin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. İmza attığımız her projemizde başarılı olmamız bizleri gururlandırıyor ve Türkiye genelindeki diğer odalara da örnek teşkil ediyor. S.S. Mali Müşavirler İşyeri Yapı Kooperatifi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve üyelerimize karşı duyduğumuz kamusal sorumluluk gereği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin arsasını en iyi şekilde değerlendirmek üzere açılan ihaleye bizim açımızdan mümkün olan en rantabl teklifle girdik. Meslektaşlarımıza ve Kentimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ