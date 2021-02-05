Kentsel dönüşüm kapsamında modern konutlara kavuşan Elazığlılar mutlu - Son Dakika

Kentsel dönüşüm kapsamında modern konutlara kavuşan Elazığlılar mutlu

05.02.2021 19:35
Kentsel dönüşüm kapsamında modern konutlara kavuşan Elazığlılar mutlu, System.String[]

Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 439 aile modern ve konforlu evlerine kavuştu.

Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 439 aile modern ve konforlu evlerine kavuştu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

Bu konutlardan 3 bin 310'u Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi.

Bu çalışmalar sürerken Elazığ Belediyesince de 2019 yılında uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Karşıya Mahallesinde yıkılan evlerin yerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzalanan protokol çerçevesinde 6 hektar alanda modern konutlar inşa edildi.

Çevresinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan 439 konut hak sahibi ailelere teslim edildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, modern evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti.

Kurban kesen vatandaşlar Şerifoğulları'nı davul, zurna eşliğinde karşıladı.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek"

Şerifoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların modern konutlarına kavuştuğunu belirterek, 1974 yılında yapılan konutların köhne bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

"439 bağımsız bölüm ve 29 ticari alanın olduğu bölge peyzaj ve çocuk oyun alanlarıyla güzel bir görünüme kavuştu." diyen Şerifoğulları, 24 Ocak'taki depremden sonra Elazığ'da büyük bir kentsel dönüşümün yaşandığını bildirdi.

Şerifoğulları, "20 bin konutun yapımı noktasında hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığımız çok ciddi manada irade ortaya koydu. 8 bin konutun teslimatı noktasında Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşümünün ilimizde gerçekleştirilmesi bizlere çok büyük katkı sağladı. Bundan sonraki süreçte Elazığ Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek." dedi.

"Evlerimiz çok güzel"

Yeni evine kavuşan Saim Korkmaz, konutları çok beğendiklerini söyleyerek, "Evlerimiz çok güzel oldu. Kentsel dönüşümden dolayı evlerimiz yeniden yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İlhami Taşkan da modern ve güvenli konutlara kavuştuklarını dile getirerek, "Evlerimizden ve yapılan hizmetlerden memnunuz. Evlerimiz çok güzel, sıcak. Bundan iyisi can sağlığı. Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." sözlerine yer verdi.

Kentsel Dönüşüm Projesi, Sivrice, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm kapsamında modern konutlara kavuşan Elazığlılar mutlu - Son Dakika


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