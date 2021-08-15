Kentsel Dönüşüm Kapsamında Sözleşmeyi İmzalamayanların Hakları Neler?

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, kentsel dönüşüm kapsamında sözleşmeyi imzalamayanların haklarını anlattı.

Kanunun iki bölüş sınırlaması getirmesi nedeniyle bir kısım arsa sahiplerinin mağdur olduğunu belirten Aslan, arsa sahiplerinin çok fazla alternatifi bulunmadığını, kişilerin sözleşmede, eşit işlem ilkesi yoksa mahkemeye müracaat ederek sözleşme imzalamaması için karar alabileceğini vurguladı.

Bunun dışında, arsa sahiplerinin sözleşme imzası için zorlandığı durumlarda kendileri mahkemeye müracaat ederek satış işlemlerini durdurabileceklerini sözlerine ekledi. Arsa sahiplerinin mahkemeye müracaat ederek sözleşme imzalamamasına ilişkin gerekçelerini belirterek dava açıp kendi haklarını koruyabileceğini ifade etti.