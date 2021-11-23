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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI - Son Dakika

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI

23.11.2021 17:08

Tuzla'da beklenen deprem öncesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Tuzla'da beklenen deprem öncesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün, 1999'da meydana gelen depremden önce yapımı tamamlanan ve 7 blok 63 daireden oluşan Ormet Sitesi yıkıldı.

Tuzla Belediyesi, beklenen deprem öncesi için çalışmalarına devam ediyor. İlk kepçe, 2 bloktan oluşan Tıp Kent Sitesi'ne vurulmuştu. Yapılan tedbir çalışmalarının devamı kapsamında bugün, 1999'da meydana gelen deprem öncesinde yapımı tamamlanan İstasyon Caddesi'ndeki Ormet Sitesi yıkıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör aracına binerek ilk kepçeyi kendisi vurdu. 7 blok 63 daireden oluşan sitenin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Şadi Yazıcı, deprem gerçekliğini asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Daha önce dört yerin yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Yazıcı, 'Deprem bölgesine çok yakın olan ilçelerden olduğumuz için her zaman deprem projelerimizin üstünde durağız' açıklamasını yaptı. Ayrıca sitede eskiden oturan vatandaşların da yer aldığı yıkımda, kurbanlar kesildi.

'BU SÜREÇTE HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Bu kentsel dönüşüm kapsamında her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Dr. Yazıcı, evleri için dönüşüm isteyen tüm vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Şu ana kadar toplam 40 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Yazıcı, '38 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi kooperatif usulü oldu. Dar gelirli vatandaşların kıt kanaat geçinip elde ettiği daireler bunlar. Bireysel olarak da bazı binaların yıkımını, dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Dönüşümde Tuzla lider durumundadır. Yapı stokunu artırarak Tuzla'yı depreme hazır hale getireceğiz' dedi.

'5 YILDIR BEKLİYORDUK'

Yıkımı gerçekleştirilen sitede daha önce ikamet ettiğini belirten 70 yaşındaki Nur Aksoy ise 'Burası 94 yılında bitmişti. Ben de o zaman taşınmıştım. Burada uzun yıllarımı geçirdim. Burası 5 yıldır işlem üzerinde duruyordu. Oturan bazı kişiler itiraz ediyordu. Müteahhidimiz çok iyi, bize güven verdi. Şimdi de belediye başkanımızla buranın yıkımını gerçekleştirdik. Bize sunulan projeden memnunuz' şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI

Tuzla Belediyesi, geri dönüşüm, Deprem, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TUZLA'DA 7 BLOK YIKILDI - Son Dakika
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