Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev "çöp ev" çıktı
Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev 'çöp ev' çıktı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev "çöp ev" çıktı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin tahliye için gittiği evin çöp dolu olduğunun anlaşılması üzerine ev, temizlik ekiplerince temizlendi.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin tahliye için gittiği evin çöp dolu olduğunun anlaşılması üzerine ev, temizlik ekiplerince temizlendi.

Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bulduğu Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta bir evin tahliye edilmesine karar verdi.

Belediye ekiplerince binanın boşaltılması için ikamette yaşayan B.B'ye ihbar yazısı gönderildi.

B.B, evin boşaltılma süresinin dolmasına ve 6 aydır kira yardımı alarak başka bir evde yaşamasına rağmen evinin sağlam olduğunu öne sürerek evi boşaltmadı.

Bunun üzerine polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin çöple dolu olduğunu tespit etti.

Bina sakini B.B'nin dışarıya çıkarılmasının ardından çöpler belediyenin temizlik görevlileri tarafından saatler süren çalışma sonucu temizlendi.

Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması: Görüşmeler devam ediyor
Erdoğan'ın 'Ucube' dediği heykel için 20 bin TL tazminat Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:36:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev "çöp ev" çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]