Son Dakika Haberleri: Kentsel Dönüşüm Konutlarından Gazeteci ve Muhabirlere Destek

Kentsel Dönüşüm Konutlarından Gazeteci ve Muhabirlere Destek

1 saat önce

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyetinin girişimleri sonrası Kırşehir'de görev yapan 23 Gazeteci Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında çekilen kura ile dairelerini belirledi.

Kentsel Dönüşüm Konutlarından Gazeteci ve Muhabirlere Destek, System.String[]
Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyetinin girişimleri sonrası Kırşehir'de görev yapan 23 Gazeteci Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında çekilen kura ile dairelerini belirledi.

KIRGARAT-C Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, çekilen kurada Gazetecilerin kendi dairelerini kendilerinin belirlediğini Cemiyetin öncülüğünde yeni projelerle kamu görevi yapan çalışanların haklarının gözetileceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm konutları; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde KIRGARAT-C tarafından duyurulan programda Toplu Konut Uzmanı (TOKİ) Yetkilisi Hüseyin Pöke ve Küresel Gazeteciler Konseyinin Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltıda Merkez Kayabaşı Bin 126 Adet Konut projesi kapsamında inşaa ettirilen 23 adet konutun satışına ilişkin protokol ile imza altına alınmıştı.

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir'in katılımıyla başlatılan kura çekimleri TSO Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yaptığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, basın emekçilerinin hayatın olağan akışında Kırşehir'de her türlü kolaylıktan faydalanabilmesi için öncülük edeceklerini belirtti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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