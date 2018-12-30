Kentsel Dönüşüm Kredilerine Düzenleme

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.



Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahiplerine verilecek faiz desteğini içeren karara göre, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.



Düzenleme sayesinde krediler nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verileceği için vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.

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