Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı - Son Dakika
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Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

09.04.2022 16:25

- Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı Bahçelievler'de kentsel dönüşümden yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı.

- Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kentsel dönüşümden yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'ta meydana geldi. Özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı. Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

"Binanın yıkılacağını arkadaştan duydum bizi bilgilendirmediler"

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, "Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00'inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00'da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar" açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı
Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı - Son Dakika


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