Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar - Son Dakika

Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar

10.04.2021 12:33
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşüm bölgesi sakini bir grup, bazı hak sahiplerinin evlerine kavuşmasına rağmen kendileri gibi birçok kişinin hala beklediklerini söyledi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşüm bölgesi sakini bir grup, bazı hak sahiplerinin evlerine kavuşmasına rağmen kendileri gibi birçok kişinin hala beklediklerini söyledi. Yeni evlerine 2 yıl içinde yerleşeceklerinin söylendiğini, ancak 8 yıl geçmesine rağmen bekleyişin sürdüğünü belirten grup, kentsel dönüşüme verdikleri evlerin yıkılmasını bekledikleri için tadilat da yapamadıklarını, son deprem sonrası eski yapıların zarar gördüğünü ayrıca yeni evleri için anahtar teslim zamanı yapmaları gereken ödemelerin her yıl TEFE/TÜFE nedeniyle arttığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor. Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla yapılan çalışmada, yapılan birçok bağımsız yapı hak sahiplerine teslim edildi. Ancak bazı bölge sakini bir grup, aradan geçen zamana rağmen evlerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hala başlamadığından dert yandı. Son depremde evlerinin zarar gördüğünü ancak kentsel dönüşüm kapsamında binalarının yıkılacak olması nedeniyle tadilat dahi yapamadıklarını ifade etti. Bazı vatandaşların evlerine kavuştuğunu da hatırlatan grup, ancak 2 yılda tamamlanacağı söylenen binalar için harekete geçilmediğini vurgulayarak bir an önce kendi yapıları için de kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasını istedi. Bunun yanında vatandaşlar, kentsel dönüşüm için ödemeleri gereken miktarın ise TEFE/TÜFE'ye göre her yıl yapılan hesaplama nedeniyle arttığını da kaydetti.

Belediyeden emekli evli ve 3 çocuk babası Ahmet Uslu (62), "Mahallemizde 2013'te kentsel dönüşüm yapılacağı söylendi. Biz de olumlu karşılık verdik. Sözleşmeye 2013'te imza attık. Bize 3 ay sonra kazma vurulacağı, 24 ay sonra evlerimize geçeceğimiz söylendi. Proje kapsamında bazı binalar tamamlandı. Bizim buralar yapılmadı. Mağduruz, bir an önce bizim evlerimiz de kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasını istiyoruz" dedi.Evli ve 2 çocuk annesi Emine Toyran (60) ise, "Biz bir an önce evlerimiz yıkılacaksa yıkılsın, aksi halde bu işler dursun en azından başımızın çaresine bakalım istiyorum. Bazı hak sahipleri evlerini teslim alıp yerleşti, bizimkiler hala duruyor" diye konuştu.Bir diğer mahalle sakini memur emeklisi evli ve 3 çocuk babası Memiş Toprak (73) da, "Bize 2 yılda yapılacağı söylendi. Evini ilk verenlerden biri de benim. 'İlk sizin buradan başlayacağız' dediler. 2 yılda yapılacak yerler yıllar geçti, bir şey yok. 59 bin lira borçlanmıştık, şimdi sorduğumda 112 bin lira ödeme yapacağım söylendi. TEFE/TÜFE işliyor" ifadelerini kullandı.Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşların avukatı Hakan Dimdik, yaptığı yazılı açıklamada, "Buradaki insanlarla 2013 yılından beri kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanıyor. İnsanlar kamulaştırma ile ellerinden arsaları alınmasın diye okumadan sözleşmeleri imzalamışlar. 2013 yılından beri enflasyon oranına dayalı borçlanma söz konusu. İnşaata başlandığı yok ama insanların borçları kat kat artıyor. Hem borçtan dolayı mağdurlar hem inşaata başlanmaması nedeniyle mağdurlar. Ayrıca çok düşük oranlarla sözleşmeler imzalanmış. Rayiçlerinin çok altında. Bu konuda mağdurların taleplerini büyükşehir belediyesi görmezden geliyor. Deprem felaketinden sonra daha da tedirgin oldular. Depreme rağmen kat adedini arttırdılar ve bir mağduriyet daha yaşattılar insanlara. Bazı mağdurlar evlerine girmeye dahi korkuyor. Müteahhitler buraya girmek istemiyorlar" dedi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMABelediye yetkililerinden yapılan açıklamada ise, 1'inci ve 2'nci etapta 817 bağımsız birimin inşaatı tamamlanıp kat mülkiyet tapularının hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. 3'üncü etap için de kura çekiminin yapıldığı, ayrıca 1133'ü konut ve 289'u iş yeri olmak üzere toplam 1422 bağımsız birimin inşaatının başlanacağını kaydedildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Projenin maliyeti uygulama esaslarının Belediye Meclisi tarafından onaylandığı yıl itibariyle hesaplanarak, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlanmaktadır. 32 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı tarih farklılık gösterebilir. Hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı tarih göz önüne alınarak borç, m2 bedellerinin hesaplanması durumunda, proje maliyetinin de sözleşme tarihine göre yeniden TEFE- TÜFE oranında güncel bedellerle hesaplanması gereklidir. Proje maliyet hesabı ve borçlanma durumunda birim bedel, Uygulama Esaslarının Belediye Meclisi tarafından kararlaştırıldığı yıl itibari ile hesaplanmıştır. Uzlaşma görüşmelerinde hak sahipleri kendi tercihleri doğrultusunda konut tipleri arasından seçim yaparak sözleşme imzalamaktadır. Uygulama Esasları kapsamında belirlenen inşaat hakkından (m2) daha büyük konut tercih etmeleri durumunda ise inşaat hakkının üstünde olan kısım için borçlanmaktadır"

Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar
Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar

Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Karabağlar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm sonrası, yeni binaların yapılmasını bekliyorlar - Son Dakika


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