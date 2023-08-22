Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı

Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 22.08.2023 11:10

SULTANGAZİ'de bir kiracı, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerinden çıkmasını isteyen bina sahibine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonucu bina sahibi ve o sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de kiracı S.Ö, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerinden çıkmasını isteyen bina sahibi B.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. B.Ö. bacağından yaralanırken, bu sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kiracı, gözaltına alındı.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde 19.00 sıralarında kuruyemişçide meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibine ateş etti. Saldırı sonucu, B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.'yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı. Yaralı K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

kiracı, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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