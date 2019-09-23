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"Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" Araştırması

1 saat önce

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezince gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" başlıklı araştırmanın sonuçları 25 Eylül'de açıklanacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezince gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" başlıklı araştırmanın sonuçları 25 Eylül'de açıklanacak.

İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Rektörlük Doktora Salonunda proje sonuçları ve önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Coşkun'un ve araştırmacıların sonuçları açıklayacağı toplantıya Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak da katılacak.

Yaşlı bireylerin kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşanan hızlı değişime tepkilerindeki çeşitlenmeyi ve farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla yürütülen proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde 65 yaş ve üstü bireylerle nicel araştırma kapsamında bin 818 yüz yüze anket gerçekleştirildi.

Nitel araştırma kapsamında ise 30 derinlemesine mülakat yapıldı. İstanbul'da haziran ayında akademisyenlerin ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenlendi ve ilk bulgular tartışıldı.

2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemine giren kentsel dönüşüm projelerinde yaşlıların konumu ve yaşadıkları deneyimler ilk kez bir araştırmaya konu ediliyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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