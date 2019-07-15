Kentsel dönüşüm yıkımında silahlı gerginlik
3 saat önce
Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında dairelerinin yıkılmasına tepki gösteren apartman sakinleri silahlarla balkona çıktı.
Beylikdüzü Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
'nde kentsel dönüşüm kapsamında dairelerinin yıkılmasına tepki gösteren apartman sakinleri silahlarla balkona çıktı. Yıkım ekibine silah doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Beylikdüzü Yakuplu
Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen bitişik şekildeki ikiz binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Binanın yıkımına tepki göstererek dairelerini boşaltmayan iki apartman sakini, yıkım ekibine silah doğrultarak yıkımı durdurmak istedi. Ekiplerin üzerine uzun namlulu tüfek ve tabanca doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ile müzakereci ekip sevk edildi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım durduruldu. Müzakereci ekiplerin görüştüğü balkona çıkan 2 kişi bir süre sonra gözaltına alınırken tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
FETÖ tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler "Gözüm döndü" deyip komşusunu öldürdü, 4 yakınını yaraladı! Dehşet anları kamerada