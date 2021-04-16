Kentsel dönüşümde "betonarme yerine çelik konstrüksiyonun kullanılması" önerisi

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD) Başkanı Pınar Şen, "Kentsel dönüşümde binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED ile Paynet, Türkiye'deki farklı sektörlerin sorunlarının, sektörün önde gelen isimlerinin katkılarıyla tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amacıyla "Sektör Buluşmaları" etkinlik serisine başladı. Serinin ilk etkinliği "İnşaat Sektöründe Yeni Dinamikler" ana temasıyla çevrim içi gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Şen, inşaat sektöründeki hareketin inşaattaki yan sektörlerin yanı sıra mobilyadan seramiğe kadar 200 sektörü etkilediğini kaydederek, doğrudan 2 milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörünün, tedarikçi kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte 4 milyon kişiye etki ettiğini bildirdi.

İnşaat sektöründe 2018'de başlayan sıkıntıların salgın sürecinden etkilendiğini, malzeme ve işçilik maliyet endekslerindeki artışın geçen yıla oranla toplamda yüzde 30'lara ulaştığını kaydeden Şen, "Böyle bir dönemde yetkin bakış açısıyla iyi planlanarak yapılacak süreç yönetimiyle sektörümüzdeki toparlanma ekonomimize artı yönde etki edecektir." ifadelerini kullandı.

Şen, Türkiye'deki kentsel dönüşüm oranının yüzde 10-15 civarında olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuda önümüzde uzun bir yol varken kentsel dönüşümün sistemli bir biçimde meydanlarıyla, sosyal donatılarıyla, yollarıyla, altyapısıyla tasarlanması gerekir. Bunun yanında kentsel dönüşümde binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor."

"Planlarımızı orta ve uzun vadeli yapmalıyız"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde aşılması gereken en önemli konunun kısa vadeli bakış açısı olduğunu bildirdi.

Küçükoğlu, "Gelecekteki refahımız ve ideallerimiz için büyük hedeflere ancak irademizin gücüyle konforumuzdan fedakarlık yaparak, kararlı, disiplinli ve adanmışlık motivasyonuyla ve orta-uzun strateji planlarıyla ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da 2021'de faiz, satış ve üretim konularında istikrar sağlayabilmeyi umduklarını belirterek, ancak artan faizler, maliyetler ve azalan arz nedeniyle bu konuda fazla umutlu olmadıklarını bildirdi.

Durbakayım, "Yılın ilk yarısında patlama beklemiyoruz ama ikinci yarısında bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde, tasarruf araçları arasındaki değişimin olduğunu söylemek mümkün." açıklamasında bulundu.

"Sektörün önümüzdeki dönem gündemi dijitalleşme ve yeşil ekonomi olacak"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da salgın öncesi başlayan sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm kavramlarının gelecek dönemde sektörün ana gündemi haline geleceğini bildirdi.

Turan, "Değişimi doğru anlayabilmek, hazırlıklı olmak, hızlı aksiyon almak ve dönüşümün bir aktörü olmak için sektörlerimize ve iş dünyası örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor." ifadesini kullandı.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Orhon ise salgın nedeniyle hem yut içinde hem de yurt dışında yaşadıkları problemlere değinerek, "Rekabet içerisinde olduğumuz batılı firmalar ile yarışabilmek için iki talebimiz bulunuyor. Bunların ilki, kamunun tüm önemli yatırımlarında teknik müşavir kullanması. İkincisi teknik müşavirlerin uluslararası normlara yakın bütçeler ile çalıştırılması." açıklamasında bulundu.