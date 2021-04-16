Kentsel dönüşümde "betonarme yerine çelik konstrüksiyonun kullanılması" önerisi - Son Dakika

Kentsel dönüşümde "betonarme yerine çelik konstrüksiyonun kullanılması" önerisi

16.04.2021 11:33
Kentsel dönüşümde

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD) Başkanı Pınar Şen, "Kentsel dönüşümde binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor.

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD) Başkanı Pınar Şen, "Kentsel dönüşümde binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED ile Paynet, Türkiye'deki farklı sektörlerin sorunlarının, sektörün önde gelen isimlerinin katkılarıyla tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amacıyla "Sektör Buluşmaları" etkinlik serisine başladı. Serinin ilk etkinliği "İnşaat Sektöründe Yeni Dinamikler" ana temasıyla çevrim içi gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Şen, inşaat sektöründeki hareketin inşaattaki yan sektörlerin yanı sıra mobilyadan seramiğe kadar 200 sektörü etkilediğini kaydederek, doğrudan 2 milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörünün, tedarikçi kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte 4 milyon kişiye etki ettiğini bildirdi.

İnşaat sektöründe 2018'de başlayan sıkıntıların salgın sürecinden etkilendiğini, malzeme ve işçilik maliyet endekslerindeki artışın geçen yıla oranla toplamda yüzde 30'lara ulaştığını kaydeden Şen, "Böyle bir dönemde yetkin bakış açısıyla iyi planlanarak yapılacak süreç yönetimiyle sektörümüzdeki toparlanma ekonomimize artı yönde etki edecektir." ifadelerini kullandı.

Şen, Türkiye'deki kentsel dönüşüm oranının yüzde 10-15 civarında olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuda önümüzde uzun bir yol varken kentsel dönüşümün sistemli bir biçimde meydanlarıyla, sosyal donatılarıyla, yollarıyla, altyapısıyla tasarlanması gerekir. Bunun yanında kentsel dönüşümde binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor."

"Planlarımızı orta ve uzun vadeli yapmalıyız"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde aşılması gereken en önemli konunun kısa vadeli bakış açısı olduğunu bildirdi.

Küçükoğlu, "Gelecekteki refahımız ve ideallerimiz için büyük hedeflere ancak irademizin gücüyle konforumuzdan fedakarlık yaparak, kararlı, disiplinli ve adanmışlık motivasyonuyla ve orta-uzun strateji planlarıyla ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da 2021'de faiz, satış ve üretim konularında istikrar sağlayabilmeyi umduklarını belirterek, ancak artan faizler, maliyetler ve azalan arz nedeniyle bu konuda fazla umutlu olmadıklarını bildirdi.

Durbakayım, "Yılın ilk yarısında patlama beklemiyoruz ama ikinci yarısında bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde, tasarruf araçları arasındaki değişimin olduğunu söylemek mümkün." açıklamasında bulundu.

"Sektörün önümüzdeki dönem gündemi dijitalleşme ve yeşil ekonomi olacak"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da salgın öncesi başlayan sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm kavramlarının gelecek dönemde sektörün ana gündemi haline geleceğini bildirdi.

Turan, "Değişimi doğru anlayabilmek, hazırlıklı olmak, hızlı aksiyon almak ve dönüşümün bir aktörü olmak için sektörlerimize ve iş dünyası örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor." ifadesini kullandı.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Orhon ise salgın nedeniyle hem yut içinde hem de yurt dışında yaşadıkları problemlere değinerek, "Rekabet içerisinde olduğumuz batılı firmalar ile yarışabilmek için iki talebimiz bulunuyor. Bunların ilki, kamunun tüm önemli yatırımlarında teknik müşavir kullanması. İkincisi teknik müşavirlerin uluslararası normlara yakın bütçeler ile çalıştırılması." açıklamasında bulundu.

geri dönüşüm, Pınar Şen, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kentsel dönüşümde 'betonarme yerine çelik konstrüksiyonun kullanılması' önerisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:57 85 milyon lira dolandırılan emekli doktor, evindeki haciz sırasında kalp spazmı geçirdi
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
11:23
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu         
11:16
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
"Annem inat ediyor" diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti         
10:46
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 11:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel dönüşümde "betonarme yerine çelik konstrüksiyonun kullanılması" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei