Üye Girişi
Kentsel dönüşümde "devlet-vatandaş" modeli önerisi - Son Dakika

Kentsel dönüşümde "devlet-vatandaş" modeli önerisi

17.06.2021 01:10

Kentsel dönüşümde "devlet-vatandaş" modeli önerisi ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Devlet ile vatandaş arasında kurulacak kentsel dönüşüm ajansı ile dönüşümü sağlayabiliriz" Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Kentsel dönüşümde "devlet-vatandaş" modeli önerisi

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu:

"Devlet ile vatandaş arasında kurulacak kentsel dönüşüm ajansı ile dönüşümü sağlayabiliriz"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, devlet ve vatandaş arasında oluşturulacak kentsel dönüşüm ajansı ile sorunlu yapıların yıkımının kolaylaşacağı yeni bir model açıkladı.

Türkiye'deki nüfusun yüzde 80'ninin, sanayi tesislerinin de yüzde 75'inin büyük deprem riski altında olduğunu aktaran ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, kentsel dönüşümde istenilen seviyelere gelinemediğini aktardı. Sosyolojik boyutu incelendiğinde vatandaşların dört davranış özelliği gösterdiğini belirten Kutoğlu, nüfusun büyük kısmının deprem riski bulunan coğrafyalarda toplandığını ifade ederek şöyle dedi:

"Halen daha nüfusumuzun yüzde 80'i; büyük sanayi tesislerimizin yüzde 75'i büyük deprem riski altında. Bu anlamda maalesef geçen sürede pek çok yasal düzenleme olmasına rağmen halen daha vatandaşımızı kentsel dönüşüme ikna edemedik. Kentsel dönüşümde istenilen seviyeye gelemedik. Nüfusumuzun büyük bir kısmı belirli coğrafyalara toplanmış durumda. Bu coğrafyalar da maalesef en büyük deprem riski bulunan illerimiz. Bu anlamda bizim neden bu sorunu çözemediğimizle ilgili sosyolojik boyutlarını incelememiz gerekiyor. Yapılan incelemelerde dört davranış özelliği gösterdiği ortaya çıkıyor. Birincisi ekonomik sorunlar nedeniyle işi Allah'a bırakmak. İkincisi 'bana bir şey olmaz' mantığı. Üçüncüsü aşırı panik hali gösterme ve çok az bir kısmı mantıklı reaksiyon ile tedbir alma yönünde eğilim gösteriyor. Yine baktığımız zamanda anketlerde insanlarımızın yüzde 80'i konut alırken depreme veya diğer afetlere dayanıklı olup olmadığını merak etmediğini söylüyor. Böyle bir tablo altında hakikaten çok ciddi bir tehdit altındayız"

"Deprem konusunu artık Türkiye'nin gündeminden çıkartmamız lazım"

Hakan Kutoğlu, kentsel dönüşümün genellikle özel sektör ile vatandaş arasında yapıldığını ancak bundan yeterince verim alınamadığını belirtti. Kutoğlu, "Bu deprem konusunu artık Türkiye'nin gündeminden çıkartmamız lazım. Bugüne kadar çıkan kentsel dönüşüm yasalarından yeterli verim alamadık. Kentsel dönüşüm genelde özel sektördeki müteahhitlik firmalarıyla vatandaşın anlaşması noktasında gerçekleşiyor. Özel sektör olduğu için olaya sonuçta kar gözüyle bakıyor. Ama vatandaşımızın genelde yoğun konut yapılaşması Türkiye'nin en değerli alanları olan deniz kenarları, sulak arazi kenarları olduğu için son derece değerli. Vatandaşımız bu durumu bildiği için kentsel dönüşüme razı gelmiyor. Kendi evlerinin ellerinden çok düşük ücretle alınıp yüksek kar elde edileceği düşüncesinde oluyor. İşin aslına baktığımız noktada, iki taraflı bir güvensizlik söz konusu. Bir taraftan inşaat yapacak müteahhit kar edemeyeceği öbür taraftan vatandaş da arsasını veya evini çok düşük bedelle satacağı endişesi yaşıyor. Büyük bir yıkımla sarsılıp ağır bedeller ödememek için yeni yöntemler denememiz lazım" diye sözlerine devam etti.

"Yeni yöntemle devlet de vatandaş da kazanır"

Kentsel dönüşümde yeni yöntemler belirlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Bizim burada önerimiz güven telkin edebilmek için vatandaşla devlet arasında kentsel dönüşüm ajansı kurulabilir. Vatandaşla belediyeler arasında bir yatırım ortaklığı modelinin geliştirilmesi ve bunun denenmesi olabilir. Alansal bazda dönüşüm yapmak istediğimiz zaman; sorunlu bölgelerde hemen vatandaşla belediye ve devletin kuracağı kentsel dönüşüm ajansı arasında yatırım ortaklığı kurulacak. Yatırım ortaklığının ilk sermayesi için de Emlak GYO var, TOKİ, DASK var. Bunlar ilk sermayesini koyabilirler. En riskli alanlardan başlayarak hemen kamulaştırılıp sorunlu binalar yıkılabilir. İlk sermaye ile buradaki vatandaşlar boş yapı stokunun içerisine yerleştirilebilir. Sorunlu binalar yıkılıp yerlerine ihtiyaca binaen otopark, ticaret alanı, alışveriş merkezi, turizm alanı, turistik alanlar gibi alanlar oluşturularak buradan elde edilecek gelirle vatandaşa arsası miktarında hisse verilebilir. Böylece vatandaşımız sürekli bir gelire hak kazanacak. Aynı zamanda da bu alanlar çok değerli alanlar olduğu için devletin de kazanacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm sorunu da çözülecektir. Bir taşla üç kuş vurmuş gibi olacağız diye düşünüyorum. Bu yöntemin değerlendirilmesinde fayda vardır. Araya kimse girmediğinde devletle vatandaş çok daha iyi anlaşacaktır. Daha güvenli bir alışveriş, iş ortaklığı olacaktır diye düşünüyorum. Aksi taktirde önceki yöntemlerle bu işi hızlı bir şekilde göremediğimiz gayet açık görülmektedir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş modeli önerisi
Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş modeli önerisi
Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş modeli önerisi
Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş modeli önerisi

Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, geri dönüşüm, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kentsel dönüşümde 'devlet-vatandaş' modeli önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu 00:13 Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı 23:28 Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor 22:19 Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor
Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik 21:56 Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz 21:12 Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor 20:09 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak 18:51 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı 18:07 Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi         
00:22
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun! Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun!         
20:37
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti         
19:31
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 01:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel dönüşümde "devlet-vatandaş" modeli önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement