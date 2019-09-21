"Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının tüm sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunu belirterek, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, tüm planların ve çalışmaların buna göre yapılması ve kentsel dönüşüm planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem riski bulunan alanlardan oluştuğuna dikkati çeken Palandöken, "Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun 1,5 milyonunun 5 yıl içinde dönüştürülecek olması sevindirici. Deprem riski yüksek olan bölgelere öncelik verilmeli. Güçlendirme ve yenileme planlarıyla bazı yapılar da yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli. Depremler yaşanmadan tedbir almaya başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının tüm sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük şehirlerdeki çok katlı yapılarda da dönüşüme ihtiyaç var. Bir binanın bile yenilenmesi, onlarca kişinin hayatını kurtardığı gibi beraberinde sektörü ve piyasayı da hareketlendirir. Sürekli yeni inşaat alanları ve ihtiyaç fazlası konut yapmak yerine eski yapılar dönüştürülürse ekonomimiz için de olumlu olur. Çok sayıda işsiz de bu çalışmalarda istihdam edilerek ekmek parası kazanır. Öte yandan kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafımız da düşünülmeli. Sitelerde ve bina altlarında bakkal, manav, berber, terzi gibi esnafa yer ayrılmalı."