Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor
8 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:18
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