Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor

Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor

8 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.

Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:18 
Türkiye, Murat Kurum, Ekonomi
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