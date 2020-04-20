Kentsel dönüşümde Gültepe'den sonra sıra Beştepeler'de - Son Dakika

Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmaları için düğmeye basan ve Gültepe planlarını 6 ay gibi kısa bir sürede meclisten geçiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şimdi de Beştepeler'in çehresini değiştirecek planların hazırlığında sona gelindiğini açıkladı.



Tüm kaynaklarını seferber ederek, salgınla dört koldan mücadele eden Konak Belediyesi, ilçenin kalkınması için daha önce başlattığı çalışmalara da hız kesmeden devam ediyor. Göreve gelir gelmez Gültepe planlarını meclisten geçiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şimdi de İzmir'in en eski mahallelerine ev sahipliği yapan, şehrin köklü tarihini, kentin belleğini barındıran Beştepeler'de kentsel dönüşümün önünü açacak imar planlarında sona gelindiğini açıkladı.



Başkan Batur, Beştepeler Bölgesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarının; Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahalleleri olmak üzere toplam 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsadığını söyledi. Planın, 50 bin kişilik bir nüfusu, çağdaş ve modern bir yaşam alanına kavuşturacağı ifade edildi.



Virüse karşı tam önlem



Etüt Proje Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Birimiyle toplantı yapan Batur, kentsel dönüşüm amaçlı Beştepeler Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarını inceledi. Korona virüsüne karşı tüm önlemlerin alındığı toplantıda, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturuldu ve maske kullanıldı. Başkan Batur siperlik de taktı. Toplantıda Teknik Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Dülger, Etüd Proje Müdürü, Şehir Plancısı Dr. Neslihan Yalınız Koç, Birimler Yetkilisi, Şehir Plancısı Dr. Gülnur Çevikayak ile Şehir Plancısı personeller Harun Balcı ve Aylin Aydın Candar hazır bulundu.



Sekiz aylık yoğun mesai



Toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Batur, "Konak'a belediye başkanı olarak gelmemizin en büyük sebebi, ilçemizde kentsel dönüşümü sağlamak. Bunda kararlıyız. Çalışmaları da şehrimizin siluetine, tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak, hızla hayata geçirmek ve hemşehrilerimizi daha çağdaş bir hayata kavuşturmak istiyoruz. İlk adımı Gültepe'yle attık ve 6 ay gibi kısa bir zamanda planları revize ederek büyükşehire gönderdik. Onay çıkınca da harekete geçeceğiz. Şimdi de Beştepeler planlarını çıkarıyoruz. Arkadaşlarım yaklaşık sekiz aydır çok yoğun bir mesaiyle bu planları hazırlıyor" diye konuştu.



Gültepe ve Beştepeler'in, İzmir'in en güzel manzarasına sahip bölgeler olduğuna işaret eden Batur sözlerini şöyle tamamladı:



"Burada yaptığımız çalışmalar, bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın yani Konak'ın nüfusunun yaklaşık üçte birinin hayatını etkileyecek. Biz kentsel dönüşüme sadece binaları yenilemek olarak yaklaşmıyoruz. Bunu Gültepe için de söylemiş, planları revize ederken, de bölgede yeşil alanları da kapsayan sosyal kullanım alanlarını 6 kat artırmıştık. Beştepeler için de anlayışımız aynı. Bu bölgemizde de hemşehrilerimiz hem daha güzel binalarda hem de daha yeşil bir ortamda yaşayacak. Çocuklarımızın parkları, gençlerimizin spor alanları, insanlarımızın sosyalleşebileceği, kişisel gelişimlerini destekleyebilecekleri yerleri olacak. Konak'ta daha modern bir hayat, işte böyle adım adım kurulacak." - İZMİR