Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı - Son Dakika

Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi'nde noter huzurunda imzalarını atan vatandaşlar Gürpınar'da gerçekleşecek olan dönüşümden dolayı duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beylikdüzü'nde özellikle riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, hak sahibi vatandaşlarla da resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Pandemi şartları nedeniyle randevu esasına göre davet edilen hak sahibi vatandaşlar resmi sözleşmelerini Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi'nde noter huzurunda imzaladı. Vatandaşlarla imzalanan sözleşmelerin en kısa zamanda tamamlanarak bir an önce güvenli konutların temellerinin atılması hedefleniyor. Nisan ayında 2/3'lük çoğunluk sağlanarak dönüşümün başlayacağının müjdesini veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta başlatılan dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak süreç boyunca vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. İlçe genelinde devam eden yıkım çalışmaları ile kentsel dönüşümün her aşaması Beylikdüzü Belediyesi'nin denetiminde gerçekleşiyor.

"Dayanıksız binalarda yaşamak istemiyoruz"

Kentsel dönüşüm kapsamında resmi imzalarını atan hak sahibi vatandaşlar artık dayanıksız evlerinde korkarak yaşamayacakları için mutluluklarını dile getirdi. Yeni bir eve kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten hak sahibi bir vatandaş, "Bugün resmi imzalarımızı attık. Uzun süredir burada oturuyorduk. Dayanıksız binalarda her gece deprem korkusunu yaşamaktan bıktık. Gürpınar'da dönüşüm kararı alındığında çok sevindik. İnşallah bitmiş ve herkesin mutlu olduğu yaşama kavuşmuş oluruz." dedi. Bölgedeki binalarının çok eski ve dayanıksız olduğunu söyleyen bir diğer hak sahibi vatandaş ise "Beylikdüzü Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi başlayınca belediye güvencesi olduğu için ilk sözleşmemizi hemen imzaladık. Dönüşümün olması ailemiz ve çocuklarımız için çok önemli, heyecanlıyız artık yeni yuvalarımıza kavuşmak için bekliyoruz. Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.