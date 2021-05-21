Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı - Son Dakika

Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı

21.05.2021 14:41
Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, İBB ve KİPTAŞ iş birliğiyle Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde bir taraftan bina yıkımları hızla devam ederken diğer taraftan hak sahibi vatandaşlar noter onaylı resmi sözleşmelerini imzalamaya başladı.

Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi'nde noter huzurunda imzalarını atan vatandaşlar Gürpınar'da gerçekleşecek olan dönüşümden dolayı duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beylikdüzü'nde özellikle riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, hak sahibi vatandaşlarla da resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Pandemi şartları nedeniyle randevu esasına göre davet edilen hak sahibi vatandaşlar resmi sözleşmelerini Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi'nde noter huzurunda imzaladı. Vatandaşlarla imzalanan sözleşmelerin en kısa zamanda tamamlanarak bir an önce güvenli konutların temellerinin atılması hedefleniyor. Nisan ayında 2/3'lük çoğunluk sağlanarak dönüşümün başlayacağının müjdesini veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta başlatılan dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak süreç boyunca vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. İlçe genelinde devam eden yıkım çalışmaları ile kentsel dönüşümün her aşaması Beylikdüzü Belediyesi'nin denetiminde gerçekleşiyor.

"Dayanıksız binalarda yaşamak istemiyoruz"

Kentsel dönüşüm kapsamında resmi imzalarını atan hak sahibi vatandaşlar artık dayanıksız evlerinde korkarak yaşamayacakları için mutluluklarını dile getirdi. Yeni bir eve kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten hak sahibi bir vatandaş, "Bugün resmi imzalarımızı attık. Uzun süredir burada oturuyorduk. Dayanıksız binalarda her gece deprem korkusunu yaşamaktan bıktık. Gürpınar'da dönüşüm kararı alındığında çok sevindik. İnşallah bitmiş ve herkesin mutlu olduğu yaşama kavuşmuş oluruz." dedi. Bölgedeki binalarının çok eski ve dayanıksız olduğunu söyleyen bir diğer hak sahibi vatandaş ise "Beylikdüzü Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi başlayınca belediye güvencesi olduğu için ilk sözleşmemizi hemen imzaladık. Dönüşümün olması ailemiz ve çocuklarımız için çok önemli, heyecanlıyız artık yeni yuvalarımıza kavuşmak için bekliyoruz. Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı

Beylikdüzü Belediyesi, geri dönüşüm, Beylikdüzü, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor
15:50 Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi
15:43 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu
15:24 Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi
15:19 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor         
15:55
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!         
15:44
CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu         
15:40
Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti         
15:25
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi         
14:24
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti         
13:17
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel Dönüşümde imzalar atılmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement