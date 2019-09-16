Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşümde 'parsel' bilmecesi
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Kentsel dönüşümde 'parsel' bilmecesi

52 dakika önce

Kentsel dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut'un ada bazındaki projelerde ön plana çıkacağını söyleyen Tahir Tellioğlu, "Mahalle aralarında ve sokaklarda parsel bazlı yapılar yüzde 70'ini oluşturuyor.

Kentsel dönüşümde 'parsel' bilmecesi, System.String[]

Kentsel dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut'un ada bazındaki projelerde ön plana çıkacağını söyleyen Tahir Tellioğlu, "Mahalle aralarında ve sokaklarda parsel bazlı yapılar yüzde 70'ini oluşturuyor. Bunları kim yapacak? Şartlar tekrar kontrol edilmeli, yoksa hedefe ulaşılamaz" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:40 
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