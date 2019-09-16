Kentsel dönüşümde 'parsel' bilmecesi

Kentsel dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut'un ada bazındaki projelerde ön plana çıkacağını söyleyen Tahir Tellioğlu, "Mahalle aralarında ve sokaklarda parsel bazlı yapılar yüzde 70'ini oluşturuyor. Bunları kim yapacak? Şartlar tekrar kontrol edilmeli, yoksa hedefe ulaşılamaz" dedi.