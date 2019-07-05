Kentsel dönüşümde süreç hızlanıyor
1 saat önce
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi.
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi. Riskli binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılabilecek. Bürokrasi azalacak. Yurtdışında yaşayan vatandaş bulunduğu yerden de işlem yaptırabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
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