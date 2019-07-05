Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşümde süreç hızlanıyor
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Kentsel dönüşümde süreç hızlanıyor

1 saat önce

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi.

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Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi. Riskli binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılabilecek. Bürokrasi azalacak. Yurtdışında yaşayan vatandaş bulunduğu yerden de işlem yaptırabilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Ekonomi
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