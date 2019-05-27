Kentsel dönüşümde tek taraflı fesih düzenlemesi
1 saat önce
Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız." dedi.
Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28
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