Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşümde tek taraflı fesih düzenlemesi

Kentsel dönüşümde tek taraflı fesih düzenlemesi

1 saat önce

Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız." dedi.

Kentsel dönüşümde tek taraflı fesih düzenlemesi, System.String[]
Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28 
Ekonomi
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