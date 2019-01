Kentsel Dönüşümde Vatandaş Belediye El Ele

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruç Reis Mahallesi'nde uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları planlamasında sona gelindiğini belirterek, mahalle sakinlerinin rızası doğrultusunda yapılacak işbirliği ile projenin hızlanmasını sağlamak istediklerini söyledi.



Seçim çalışmaları kapsamında Oruç Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak vatandaşlarla birlikte hareket edilmesi yönünde görüş birliği sağlandığını ifade etti. Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Göreve geldiğimde 'Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak ve Kocasinan; Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak' diyerek yola başladık. Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. 400 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ürettik. Kocasinan'a hizmet edebilmek için ilçemizin önce nelere ihtiyacı olduğunu bilmek ve insanları dinlemek gerektiğini biliyorduk. Bundan dolayı merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Kocasinan'ın tüm mahallelerine gittim ve vizyon projelerimizi mahallelerimizin ihtiyacına göre şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz. Hizmetlerimize her kesimden vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösteriyor ve bizleri bağrına basıyor" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında kentsel dönüşüm için ayrı bir parantez açarak, Oruç Reis Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm planlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümün uzun soluklu bir süreç olmasına rağmen hak sahipleri, belediye ve inşaatı yapacak müteahhit firmadan oluşan paydaşların birlikte hareket etmesinin süreci daha da kısaltacağını ifade etti. Mahalle sakinlerinden özveri beklediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Dönüşüm aşamalarının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için vatandaşın rızasını gözetiyoruz. Bölge sakinleriyle birlikte mülkiyet sorununu çözersek hızlı bir şekilde değişimi sağlamış oluruz. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, Oruç Reis Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın kentsel dönüşümle birlikte hak ettikleri yaşam standardına en kısa sürede ulaşmasıdır. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Bu alanla ilgili tüm planlamalarımızı tamamlamak üzereyiz. Umuyorum ki, mülkiyet sorunlarının da ortadan kalkmasıyla birlikte projeye en kısa sürede şekillenmiş olacak. Birlik olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur."



Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise Kocasinan'ın her bir mahallesi birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, "Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte gece-gündüz demeden ilçemizin her bir mahallesini ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımız bizlere gönüllerini açıyor. Rabbim bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar'ın vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

