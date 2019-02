Yatay mimari konseptinin toplumun beklentilerine ve kültürel değerlerine uygun bir yapılaşma olduğunu ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

"Yatay mimari konsepti, geleceğin kentlerine en iyi hazırlık olacaktır. AK Parti planlarını gelecek nesilleri de düşünerek hayata geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzun süredir söylediği gibi bizim anlayışımızda yatay mimari esastır. Tarihsel ve kültürel birikimimize de yakışan budur. Yatay mimari ile yalnızca kentlerimizde beton yığını görüntüsünü kaldırmakla kalmayacak, kente nefes aldıracağız. Bu konsept, kültürel değerlerimizi de geleneklerimizi de daha güçlü yaşamamızı sağlayacaktır. Çocuklarımızın toprakla iç içe, mahalle kültürü ile yetişmesi hepimizin arzusu."

Çevre komisyonu olarak da çalışmalarının devam ettiğini belirten Aydın, insanların fiziki ve sosyal çevre konusunda bilinçlenmesi, doğal ortamlarda yeşille barışık, toprağa basarak sağlıklı yaşama arzusunun artması paralelinde yatay mimariye ilginin de arttığını kaydetti. Aydın, " Malum, insanlar yüksek katlı binalarda oturuyor, toprakla ilişkisi kesilmiş durumda. Yatay yapılaşma ise insan doğasına uygun olarak toprak ve doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Bu nedenle yatay yapılaşma büyük önem taşıyor" dedi.

Kentsel dönüşümde yeni vizyon

Bakan Kurum'un kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarının da büyük önem taşıdığına vurgu yapanAydın, "Bakanlığımızın ciddi çalışmaları var. Şehirleri daha düzenli, sağlıklı hale getirmek ve şehirlerin dünya kentleri arasında yer almasını sağlamak için birçok proje başlatıldı. Bakanımızın da açıkladığı gibi her kente özel kentsel dönüşüm anayasası gelecek. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanacak ve sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Artık her önüne gelen istediği gibi konut, avm yapamayacak'' diye konuştu.

"Hedef her yıl 300 bin konut dönüştürmek''

Bakan Kurum'un ''Yıllık 300 bin konutun 30'unu Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum'' açıklamalarına da değinen Aydın ''Herkes elini taşın altına koymalı ve yeni hedeflerimize hız kazandırmak için daha çok çalışmalıyız. Yapılan her projede saha çalışmalarına devam edeceğiz, vatandaşla istişare toplantıları yapıp taleplerini alacağız. Daha yaşanabilir şehirler inşa edeceğiz inşallah'' dedi.

"İnşaat sektörünün önü açılacak"

Aydın, yürütülen çalışmalarla inşaat sektörünün önünün açılacağını söyleyerek, "Gerekli bilgi ve birikime sahip, ülkesine yatırım yapan müteahhitlerimizle birlikte onları yurt dışına da teşvik ederek sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da inşa etmeye devam edeceğiz. Unutulmamalı ki Türkiye, Çin'den sonra dünyanın en büyük 2'nci müteahhidi konumunda. İnşallah geleceği hep birlikte güvenle inşa edeceğiz" dedi.