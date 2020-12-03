Kentsel dönüşümdeki 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir bina kontrollü şekilde yıkıldı. Binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar vatandaş kamerasına yansırken, meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek yıkım anlarını izledi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 110. sokaktaki 5 katlı bir apartmanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılması kararlaştırıldı. Bugün binanın etrafında güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Kolon çökertme yöntemiyle bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Binanın yıkım çalışmaları ve enkazın temizlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürürken, etraftaki meraklı kalabalık çalışmaları izleyip, cep telefonlarıyla da o anları kaydetmeye çalıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması uyarısı yapılırken, meraklı kalabalık yıkım çalışmasını izlemeye devam etti. Jandarma ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşları, evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan binanın yıkılma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntüde sadece betonarme kısmı kalan binanın, iş makinesinin son bir dokunuş yapmasının ardından saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar yer aldı.