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Kentsel dönüşüme faizsiz model

6 saat önce

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim'in kentsel dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi noktasında finansal çözüm olacağını belirterek, "Düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle...

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Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim'in kentsel dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi noktasında finansal çözüm olacağını belirterek, "Düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de faizsiz finans modelinin öncüsü firma, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor.

Faizsiz sistemle bugüne kadar on binlerce insanı ev sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşüm ihtiyacına da çözüm olmaya hazırlanıyor. 30 yıla yakın bir süredir uyguladığı sistemle konut ve otomotiv sektörüne büyük katkı sunan firma, kentsel dönüşme de cansuyu olacak.

"Kentsel dönüşümün önündeki en büyük tıkanıklık finansal sorunlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, kentsel dönüşümün önündeki en büyük tıkanıklığın finansal sorunlardan kaynaklandığını belirterek, "İnsanlar evlerini dönüşümden geçirmek için istenen yeterli imkana sahip değil. Bu sorun nedeniyle hayati önem taşıyan kentsel dönüşümde istenen ivme sağlanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün, Eminevim'in bu soruna finansal bir çözüm sağlamak için önemli bir adım attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konut ve araç almak isteyenleri bir araya getirdiğimiz gibi bu kez aynı binadaki daire sahiplerini bir araya getirerek konutları yenileyeceğiz. Dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi için finansal çözüm olacağız. Bu yöntemle düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız. Böylece hem kentsel dönüşüm hızlanacak hem de insanlarımız güven içinde yaşayacakları evlerini yenilemiş olacak."

"Deprem, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ortaya koydu"

İstanbul'da Ekim ayında yaşanan 5,9'luk depremin kentsel dönüşüme girme konusunda kendilerini tetiklediğini belirten Üstün, Türkiye'de dönüşüm bekleyen 1 milyondan fazla konutun önemli bir kısmının İstanbul'da olduğuna dikkati çekti.

Emin Üstün, Türkiye'nin deprem bölgesi üzerinde yer almasının etkisiyle eski ve güçlendirilmesi gereken binalarda yaşayanların oldukça tedirgin olduğuna dikkati çekerek, "Son yaşanan deprem, ödeme gücü olmayan insanların çaresizliğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı çok önemli çalışmalar var. Biz de hem bu sürece destek sağlamayı hem de Elbirliği Sistemi ile kentsel dönüşüm bekleyenlere finansal bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müteahhitlerin de kendi projeleri için bu sistemden yararlanabileceğine dikkati çeken Üstün, Eminevim modeli ile kentsel dönüşüm çalışmalarına önce İstanbul'da başlanacağını, ardından da tüm Türkiye'de bu hizmetin verileceğini bildirdi.

Dönüşüm, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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