KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN MAHALLEDE 248 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI - Son Dakika

İZMİT'te kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mülk sahipleri ile anlaşılarak boşaltılan Cedit Mahallesi'nde eski konutların yıkımı devam ediyor. Birçoğu 17 Ağustos 1999 Depremi öncesinde inşa edilen binalardan 248'inin yıkım işlemi tamamlanırken, bin 105 konut yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit Kent merkezinde bulunan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, binaların yıkımı devam ediyor. Toplamda bin 688 hak sahibinin bulunduğu 130 bin metrekarelik alanda bulunan 482 binanın 248'inin yıkım işlemi tamamlandı. Bölgede bulunan 10'un üzerinde iş makinesi, hayalet kente dönen mahalledeki metruk binaları yıkıyor. Yıkım işlemlerinin ise şubat ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BİN 105 KONUT YAPILACAK

Bin 688 hak sahibinin yüzde 98'iyle uzlaşı sağlanmasının ardından boşaltılan ve 3 Aralık tarihinde yıkım işlemlerinin başlatıldığı mahallede, yeni yapılacak 50 blok halindeki bin 105 konutun tamamının arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilmesi planlanıyor.