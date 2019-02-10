Kentsel Dönüşümü Eleştiren Bozbey'e, Aktaş'tan Cevap

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası'nın düzenlendiği programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sözleri damga vurdu.

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası'nın düzenlendiği programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sözleri damga vurdu. Programa katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, kentsel dönüşümü eleştirdiği konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Alinur Aktaş, "Bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman. Bununla alakalı gerekli duruşu göstereceksin" dedi.



Emlak Müşavirleri Esnaf Odası'nın düzenlendiği etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı. Kürsüye davet edilen Bozbey, Bursa'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının emlak müşavirlerini de mağdur ettiğini söyledi. Bozbey'in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, kentsel dönüşümde yaşanan süreci ve mağduriyetlerin ortadan kalkması için verdikleri mücadeleyi anlattı.



"Ruhsatları kim verdi?"



Bursa'da 0.50 emsal artışlarıyla kentsel dönüşüm yapılmaya çalışıldığını hatırlatıp, süreci başlatan eski başkan Recep Altepe'ye teşekkür eden Aktaş, "Recep başkanı yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi niyetli bir yaklaşımdı. Biz kendi içimizde de bunu tartıştık. 2014 senesine kadar İnegöl,Büyükşehir'e bağlı değildi. 7 ilçe Büyükşehire dahildi, diğer 10 ilçe müstakildi. İmar planlarını kendisi yapıyordu. Dolayısıyla bununla alakalı çok iyi niyetle başlamış bir çalışma. Özellikle Yıldırım Belediyesi buna dair çok iyi örnekleri hayata geçirmeye gayret gösterdi. Tabi ki gönül arzu ederdi ki parsel bazında değil de ada bazında, mahalle bazında bu uygulamaları hayata geçirelim. Lakin bu iyi niyetli 0.50 emsal artışları gördük ki sorun ve sıkıntıları karşımıza çıkarmaya başladı. O zaman şunu söylüyoruz. Adama sorarlar, bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman. Bununla alakalı gerekli duruşu göstereceksin" diye konuştu.



"Çözüm için mekik dokudum"



Büyükşehir'de göreve geldiğinde 282 tane dönüşüm dosyasıyla karşılaştığını hatırlatan Aktaş, "Amacım kesinlikle teslim edilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek. Görevi ne kadar yaparım bilemiyorum, lakin işin tanımını iyi yapmak lazım. 282 tane bu şekilde dosya var. Ben göreve gelmeden 1 ay önce kanun emsal artışını durdurmuş. Kanunun durdurduğu bu uygulamanın mağdurlarını daha da mağdur etmemek için adını tanımlamak gerekiyor. Defalarca Nilüfer, Osmangazi,Yıldırım Belediye Başkanlarımızla bir araya geldik. Allah hepsinden razı olsun. Bu dosyaları hemen 4 gruba ayırdık. Öncelikle plan değişikliği yapılmış ama daha hiç riskli yapı şerhi alınmamış olanları iptal ettik. Ben siyasi davranacak olsaydım onları da geçirmeye çalışırdım. Dosyaların 90'ınını birden iptal edince, sayı 192'ye düştü. Mağdur görünenin 192 hak sahibinin 150-160 tanesinin sıkıntısı giderildi. Defalarca bakanlığa gittim. Adeta arada mekik dokudum. Konuyla ilgilenen ve itiraz eden odalarla görüştük. Onlar da iyi niyet ve samimiyetle yaklaştılar. Teknik olarak incelediler. Nihayetinde en son yine odaların ortaya koyduğu önerilerle kişi başına yeşil alanı 17,5'tan 10'a düşürme ve benzeri konuları hayata geçirerek, işi formülüze etmeye çalıştık" dedi.



"Şehrin geleceği için ilk adım 1/100 binlik plan"



Bursa'da 3-4 katlı binaları yıkarak, emsallerini artırarak yerine 10-12 katlı binalar dikerek bu şehrin geleceğinin asla kurtarılamayacağını ifade eden Aktaş, "Bunun adı asla kentsel dönüşüm falan değil, bunun adı kentsel yenilenme. Yeşil alanlara, belirli sosyal tesisler yaptırarak, yeşil alanları yok ederek bu şehrin geleceğini kurtaramayız. Bu şehri yeşile büründüremeyiz. Dolayısıyla bu manada bugüne kadar olanı bir güncelleyip, bugünden sonrasıyla ilgili bir format atmak lazım. 1/100 bin ölçekli plan bunun için önemli. Yine geldiğimden beri ifade ediyorum, Bursa büyümeli. Ancak Bursa sağlıklı ve planlı bir şekilde büyümeli. İnşallah seçim sonrasındaki ilk başlayacak süreç 1/100 binle alakalı adımlar. Gerekli çalışmalar yapıldı. Ama bunun nihai çözümlemelerini seçimle beraber ortaya koymamız lazım" şeklinde konuştu. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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