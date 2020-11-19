"Kentsel dönüşümü zenginleşme fırsatı değil, vatandaşlık sorumluluğu olarak görmeliyiz" - Son Dakika

"Kentsel dönüşümü zenginleşme fırsatı değil, vatandaşlık sorumluluğu olarak görmeliyiz"

19.11.2020 12:14

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin, vatandaşların kentsel dönüşümü bir zenginleşme fırsatı olarak görmemeleri gerektiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin, vatandaşların kentsel dönüşümü bir zenginleşme fırsatı olarak görmemeleri gerektiğini söyledi. Şahin, "Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme sağduyuyla yaklaşmalıdır. Kentsel dönüşümden bir daire daha fazla nasıl alırım demek yerine bir an önce ailemi koruyacak nitelikli binama ne zaman ulaşırım demeleri gerekir" dedi.

Ülke olarak deprem kuşağında yer alınması sebebiyle geçmişte büyük sıkıntılar yaşandığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bu sebepten dolayı geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Önümüzdeki yıllarda da bu risk devam edecek. Hatta bu risk Kuzey Anadolu fay hattı olarak ele aldığımızda Marmara'ya doğru giderek arttığını söyleyebiliriz" dedi.

"1999 DEPREMİ VE DÜZCE DEPREMİ SONRASI VATANDAŞLAR DA DEPREM BİLİNCİ ARTTI"

1999 depremi sonrası ciddi adımlar atıldığını söyleyen Şahin, "1992 Erzincan depreminde sonra yönetmelikler de birtakım değişiklikler oldu. Ardından 1999 depremi ve Düzce depremi sonrası vatandaşlarımızda da deprem bilinci giderek arttı. Ancak İstanbul'u düşündüğümüz zaman Adapazarı'nda olan bir depremin İstanbul Avcılar tarafını etkilediğini gördük. Bununla da deprem ve üst yapının uyumunun ne kadar önemli olduğunu anladık. Özellikle 1999 depremi sonrası çok ciddi adımlar atıldı. Ulaşımla ilgili karayollarında köprülerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar söz konusu oldu. Geçmişten bugüne doğru hem kamusal alanda hem de eğitim alanında çok ciddi çalışmalar söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜME SAĞDUYUYLA YAKLAŞMALI"

Bugüne kadar oluşmuş risklerin azaltılması konusunda mesafeler alınmış olsa da yeterli olmadığını vurgulayan Şahin, "Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme sağduyuyla yaklaşmalıdır. Kentsel dönüşümden bir daire daha fazla nasıl alırım demek yerine bir an önce ailemi koruyacak nitelikli binama ne zaman ulaşırım demeleri gerekir. Aynı zamanda vatandaşlarımız kentsel dönüşümü bir zenginleşme fırsatı değil hayatta kalma ve vatandaşlık sorumluluğu olarak görmeli" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARDA BAŞARILI"

Depremle ilgili belirli mesafeler alınmasına rağmen gelinen nokta yeterli değildir. Çünkü geçmiş yılların birikimi üstümüzdedir diyen Şahin, "Ülkemiz deprem sonrasındaki çalışmalarda oldukça başarılı. Çünkü zamanın getirdiği tecrübelerle deprem sonrası yapılması gerekenlerle ilgili yeterince birikimimiz oldu. Ancak gelişmiş toplumlarda deprem öncesi risk denetimi dediğimiz konuda ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise mevcut riskleri azaltma konusunda adımlarımız söz konusudur" dedi.


Kentsel dönüşümü zenginleşme fırsatı değil, vatandaşlık sorumluluğu olarak görmeliyiz

Esenyurt Üniversitesi, Ahmet Şahin, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kentsel dönüşümü zenginleşme fırsatı değil, vatandaşlık sorumluluğu olarak görmeliyiz' - Son Dakika


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