Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı!

Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yeni süreç başladı. Mahalleye gelen ekipler, evlerinin terk etmeyen vatandaşların direnişiyle karşılaştı.

POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE SU DÖKTÜ

Mahallede polisle vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının evinin camından aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine su döktüğü görüldü. Vatandaşlar elektik, su ve doğal gazlarını kesmeye çalışan ekiplere de tepki gösterdi.

BİR VATANDAŞ FENALAŞTI

Bazı vatandaşlar ise araçların altına yatarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Bu sırada fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;