Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı! - Son Dakika
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Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı!

07.06.2022 15:05

Beyoğlu'nda bulunan Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı. Verilen yasal sürede evlerini tahliye etmeyen vatandaşların elektik, su ve doğalgazları kesildi. Evden çıkmamak için direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yeni süreç başladı. Mahalleye gelen ekipler, evlerinin terk etmeyen vatandaşların direnişiyle karşılaştı.

POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE SU DÖKTÜ

Mahallede polisle vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının evinin camından aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine su döktüğü görüldü. Vatandaşlar elektik, su ve doğal gazlarını kesmeye çalışan ekiplere de tepki gösterdi.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Evlerini tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgazları kesildi

BİR VATANDAŞ FENALAŞTI

Bazı vatandaşlar ise araçların altına yatarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Bu sırada fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Evlerini tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgazları kesildi
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Evlerini tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgazları kesildi
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Evlerini tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgazları kesildi
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Evlerini tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgazları kesildi
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Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı! - Son Dakika

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