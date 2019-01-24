Kentsel Dönüşümün Mağdurları Romanlar Oldu"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kentsel dönüşüm adı altında Roman vatandaşlarımız bu ülkede mağdur edildi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kentsel dönüşüm adı altında Roman vatandaşlarımız bu ülkede mağdur edildi. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme evrildiği bu sürecin asıl mağdurları Roman vatandaşlarımız oldu." dedi.



Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Roman vatandaşların sorunlarına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerde bulundu.



Roman vatandaşların sorunlarının, bir taraftan önyargı öte yandan devletin ilgisizliği nedeniyle git gide arttığını savunan Karaduman, büyükşehirlerdeki Romanların, yoksulluk kaynaklı olarak eğitim, barınma, ulaşım ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.



Karaduman, bu sorunların, "ötekileştirme" problemin oluşmasına da neden olduğunu ifade ederek, "Güç sahiplerinin farklı olmaya tahammüllerinin kalmadığı bu dönemde, kültürümüzün eşsiz bir parçası olan Roman vatandaşlarımız, ekonomik şiddet aracılığıyla tek tipleştirme projesinin bir kurbanı haline getirilmek istenmektedir." diye konuştu.



Ankara'daki Kale Mahallesi'ni ziyaret ederek Romanların dertlerini dinlediklerini anlatan Karaduman, şöyle devam etti:



"Görmüş olduğumuz manzara maalesef gerçekten içler acısı bir manzara. Sözde birlik ve beraberliğimize rağmen gördüğümüz bu tablo, insanlarımızın mahkum edildiği sosyoekonomik ayrımcılıktan ibaret olmuştur. Kale Mahallesi özelinde tüm Roman vatandaşlarımız özellikle eğitim, barınma, sağlık, sosyal güvenlik ve ulaşım gibi birçok noktada ayrımcılığa ve önyargıya maruz bırakılmış durumdalar. Sanki açık bir hapishane olan Kale Mahallesinde her insanın hakkı olan yaşam alanları kısıtlanmış durumda. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam ne yazık ki mevcut değildir."



"Sosyal dönüşüm talebi var"



Romanların yaşadığı birçok yerde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirildiğini belirten Karaduman, Romanların yaşadığını belirttiği yerlerin fotoğraflarını göstererek, "Kentsel dönüşüm adı altında Roman vatandaşlarımız bu ülkede mağdur edildi. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme evrildiği bu sürecin asıl mağdurları Roman vatandaşlarımız oldu." şeklinde konuştu.



Karaduman, Romanların kağıt, karton ve şişe toplayarak hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını, yeni iş imkanlarından mahrum bırakıldıklarını ileri sürerek, "Roman vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm değil sosyal dönüşüm talebi var." ifadesini kullandı.

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