Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu - Son Dakika

Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu

10.03.2021 18:13
Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin düzenlediği "Kentsel Dönüşümün Sorunları ve Finansmanı" başlıklı konferansta, bir birinden değerli konuklarıyla kentsel dönüşüm ele aldı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin düzenlediği "Kentsel Dönüşümün Sorunları ve Finansmanı" başlıklı konferansta, bir birinden değerli konuklarıyla kentsel dönüşüm ele aldı.

Etkinliğin ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye'de bilimin eliyle düzenlenen ilk kentsel dönüşüm çalıştayının sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na da sunulacağını söyleyerek, etkinliğin ülkemizin gelişmesine katkı sağlamasını temenni eti. Kentsel dönüşümün sadece doğal afetler sonrası düşünülmemesini işaret eden Rektör Çakar, şehrin ihtiyacına ve doğasına göre yenilemelerin akıllıca yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Düzce için hala yapılması gerekenler var"

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, Düzce'nin deprem sonrasında yüzde 80-90 dönüşmüş olmasına rağmen, halen daha yapılması gerekenler olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm denince herkesin aklına fiziksel dönüşüm geldiğini ifade eden Yılmaz, ekonomik ve sosyal dönüşüme dikkat çekti. Ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesiyle birlikte fiziksel dönüşümün de büyük bir çoğunluğunun kendiliğinden oluşacağının altını çizdi.

"Ülkemizin medeniyet ve kültür kodları korunması gerekiyor"

Programa katılan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye'nin en büyük yaralarından bir tanesinin yapı stokunun çürük olduğuna vurgu yaptı. Kentsel dönüşümün Türkiye'nin her yerinde uygulanması gerektiğini söyleyen Cemil Yaman, kentsel dönüşüm sürecinde belediyelere çok iş düştüğünün altını çizdi. Kentsel dönüşümün her aşamasından milletin haberi olması gerektiğini vurgulayan Yaman, belediyelerin vatandaşla birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmesi gerektiğini söyledi. Avrupa'daki kentsel dönüşüm projelerini incelediklerini söyleyen Yaman, orada yapılan projelerin insanları gelir düzeyine göre ayırdığını, sitelerin ekonomik yapıya göre oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

Ülkemizde yapılacak kentsel dönüşüm projelerinin "Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir" sözüne uygun olarak yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Milletvekili Yaman, gelir düzeyine göre insanları ayırmanın kültürümüze uymadığının altını çizdi. Ülkemizin medeniyet ve kültür kodlarının korunarak kentsel dönüşümün yerine getirilmesi gerektiğinin üzerinde duran Yaman, oluşturulan projelerde komşuların birbirinden ayrılmaması gerektiğini ve mahalle bakkalların ve büyük camiler yerine temizliği ve kullanışı daha kolay mescidlerin yapılmasının uygun olacağını ifade etti.

"20 yıl geçti acılar hala taze"

Çalıştayın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Valisi Cevdet Atay, kentsel dönüşümün her yönüyle düşünülerek gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzce depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen acıların hale taze olduğunu söyleyen Atay, bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Kentsel dönüşümde sosyal ve kültürel olguların da ele alınmasının çalıştayın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini bildiren Vali Atay, çalışmalarından dolayı Rektör Nigar Demircan Çakar'a, çalıştayda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Çalıştay düzenlenen panellerle devam etti. - DÜZCE

Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu
Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu
Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu

Düzce Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu - Son Dakika


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