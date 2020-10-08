Kentsel hava kirliliği Kovid-19'u daha ölümcül hale getirebilir - Son Dakika

ABD'de yapılan bir araştırma, kentlerdeki hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ölümcül hale getirebileceğini gösterdi.

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, sonuçları "The Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ocak ayından temmuza kadar ABD'de 3 bin 122 bölgede, kentsel hava kirliliğine yol açan PM2,5 partikülleri, azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dahil kirleticilerin seviyesini analiz etti.

Araştırmacılar, hava kirleticileriyle Kovid-19 arasındaki ilişkinin yanı sıra Kovid-19 teşhisi konulan kişiler arasındaki ölüm sayısı (vaka-ölüm oranı) ile nüfustaki Kovid-19'a bağlı ölüm sayılarını (ölüm oranı) inceledi.

Analiz edilen kirleticilerden NO2 ile kişinin Kovid-19'dan ölme olasılığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğuna dikkati çeken araştırmacılar, havadaki NO2 miktarında milyarda 4,6 parça (ppb) artışın, Kovid-19'a bağlı ölümcül vaka ile ölüm oranlarında sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 16,2 artışla ilişkilendirdi.

Araştırmada ayrıca PM2,5 ile ölümcül Kovid-19 vaka oranı arasında önemli bir ilişki gözlemlendi.

Öte yandan O3 ile ölümcül Kovid-19 vaka oranı arasında kayda değer bir ilişki tespit edilmedi.