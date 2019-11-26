Son Dakika Haberleri: Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı
Son Dakika Güncel Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı - Son Dakika

Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı

6 saat önce

Akmerkez'in Terasta Tarım projesi, geleceğin şefleriyle buluşuyor.

Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı, System.String[]

Akmerkez'in Terasta Tarım projesi, geleceğin şefleriyle buluşuyor. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Le Cordon Bleu sertifika öğrencileri; Geleceğin Şefleri, Şehrin Ortasında Tarımla Buluşuyor projesi kapsamında Akmerkez modellemesiyle alacakları teorik ve uygulamalı permakültür eğitimi ile okullarında bir kent bahçesi oluşturmayı öğrenecek.


Akmerkez, Terasta Tarım projesi geleceğin şefleriyle buluşuyor. Yapılan bilgilendirmede; Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu'nun yetiştirdiği geleceğin şefleri, Akmerkez Terasta Tarım modellemesiyle alacakları eğitim sayesinde, toprağa dokunacak ve aracılar olmaksızın gıdaya ulaşma ve gıdayı tanıma fırsatı bulacak. Öğrenciler Kasım ayında hayata geçirilen Akmerkez Terasta Tarım modellemesi ile Geleceğin Şefleri, Şehrin Ortasında Tarımla Buluşuyor! adlı proje ile eğitim sonunda bir kent bahçesi oluşturmak için gereken tüm bilgilere sahip olacak.


Terasta Tarım projesinin paydaşlarından Ek Biç Ye İç permakültür uzmanlarının gastronomi öğrencilerine vereceği; Permakültür ilkeleri, toprak, su yönetimi, bitki birlikleri, kentte toprağa ve gıdaya erişim yöntemleri ve yerel üretimin önemi konularını da içeren yoğun eğitim programı Akmerkez'de gerçekleşecek. - İSTANBUL

Akmerkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
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