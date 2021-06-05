Kentte bir ilk 'Sinek tespit ve kontrol noktası' - Son Dakika

Kentte bir ilk 'Sinek tespit ve kontrol noktası'

Talas Belediyesi sinekleri hapsederek bölgedeki sinek türlerini belirleyip inceleme yapıyor

KAYSERİ - Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından kentte ilk olarak uygulanan sinek tespit ve kontrol noktası ile bölgedeki sineklerin türleri önce tespit ediliyor ardından ilaçlama yapılıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek türleri ve sayısı da artış gösterdi. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, Kayseri'de bir ilk olan uygulamayı hizmete koydu. Sineklerle mücadeleye etkin katkı sağlayacak sinek tespit ve kontrol noktası, üzerinde yer alan ışıklı yapısı ve içerisinde bulunan özel sinek çekici gazların salınımı ile sinekleri içine gelmesini sağlayarak hapsediyor. Böylece, bölgede hakim olan sinek türleri hakkında numune alınarak etkin ilaçlama çalışması oluşturuluyor.

Uygulamayla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, "3 metre boyundaki bu cihazımızda 3 adet led ışık var. Sinek, sivrisinek ve karasinek gibi uçkunları çeken gazlar salgılamaktadır. Topladığımız sinekleri torbadan alıyoruz ve böylelikle toplanan bu sineklerin cinslerini ve popülasyonlarını tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra da mücadelemizi daha etkin bir şekilde devam ettirecek programları ve periyotları tespit etmiş olacağız. Bu topladığımız veriler içerisinde bölgesel bazda hangi ilacın hangi sıklıkla nasıl uygulanması gerektiğini belirleyeceğiz. Sokaklar rast gele araçlarımızı gezdirerek herhangi bir şekilde çevreye olumsuz vermemeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projede kullanacağımız ekipmanların sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.