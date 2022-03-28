Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi

28.03.2022 12:46
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi

Kocaeli'de belediye ekipleri yaz aylarının yaklaşması üzerine kanalizasyonları ilaçladı.

Kocaeli'de belediye ekipleri yaz aylarının yaklaşması üzerine kanalizasyonları ilaçladı. Bu sırada kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından duman çıkınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gerçek ekiplerin incelemesiyle ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz ayları yaklaşırken halk sağlığı için haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Dere yatağından yapılan ilaçlama neticesinde kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı. Yenidoğan Mahallesi D-100 Karayolu Seka Tüneli içi dumanla dolunca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünel iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Gerçek ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından ortaya çıktı. Tünel içi kaplayan dumanların, ilaçlama sebebiyle oluştuğu anlaşıldı.

Dumanın tahliye edilmesinin ardından tünel iki yönlü trafiğe tekrar açıldı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir/ İHA)

Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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