Kentteki Besilik Hayvan Sayısını 500 Bine Çıkarmayı Hedefliyoruz"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, besilik hayvan sayısını 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yamula Barajı Sulama Projesi'nin 2 milyar lira maliyeti olduğunu ifade eden Kendirli, bu sene sonunda projenin biteceğini, barajdan tarımsal sulama yapmayı ve Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne katkı yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Kırşehir'de hayvancılığın her geçen gün daha da iyiye gittiğini, önemli rakamlardaki besilik, etlik hayvana yatırım yapıldığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:



"Hayvancılıkta Kırsal Kalkınma Projeleriyle ciddi yatırımlar yaptık. Bizim şuan beside etlik 250 bin büyükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 500 bin hayvana çıkarmayı hedefliyoruz. Hayvancılık ve besi noktasında çok iyi bir yere geldik. Damızlığı destekleyecek projeler hazırlıyoruz. Bizim hayvancılık yapan küçük esnafımız zaman zaman değişik problemlerle karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da bir büyük esnaf batıyor, en az 20 esnaf mağdur oluyor. Bir lira aşağı kessin ama sağlam olsun, devlet olsun. Bunun sözünü Tarım ve Orman Bakanımızdan aldık. Bakanlığımız tarafından Et Kesim Tesisi yapılması planlanan devlet eliyle kesim yapacak. Bunun yanında et entegre tesisi de yapmaya çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızla bu konu üzerinde çalışıyoruz."

