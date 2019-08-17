Son Dakika Haberleri: "Kentteki istihdamın artmasını istiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

"Kentteki istihdamın artmasını istiyoruz"

1 saat önce

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, kentteki lastik fabrikasının yöneticileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, kentteki lastik fabrikasının yöneticileriyle bir araya geldi.
KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki lastik fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan, KESOB Başkanı Öztürk ile buluştu.
Birliğin toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Öztürk, kentin istihdama ihtiyacı bulunduğunu, ekonomik kalkınma ve gelişme için özel işletmelere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Öztürk, "Lastik fabrikasını şehrimizin gelişmesi için çok önemli bir değer olarak görüyoruz. Kentteki istihdamın artmasını istiyoruz. Kırşehir'deki fabrikaların ve işletmelerin sayısının artması için elimizden geleni yapamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özcan ise "Geçtiğimiz günlerde bir kısım işçilerle fabrikamız arasında yaşanan sıkıntılı dönemde, KESOB ve üyelerinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz. Hep birlikte kentin gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Özcan, Öztürk'e günün anısına hediye takdim etti.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kentteki istihdamın artmasını istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]