Son Dakika Haberleri: Kentteki Sağlık Tesislerinde İnceleme

Kentteki Sağlık Tesislerinde İnceleme

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Kayseri'deki sağlık tesislerinde incelemede bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Kayseri'deki sağlık tesislerinde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme ve inceleme ziyaretlerine bölgede tek olan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile başlayan Erdem, daha sonra Seyyid Burhaneddin yerleşkesindeki depo ve tamirhane, Kayseri Şehir Hastanesine taşınan Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Mevlana yerleşkesi ve Erkilet yerleşkesini inceledi.

Erdem'e eşlik eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve ekibi, sağlık tesislerindeki çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Erdem, şunları kaydetti:

"Sağlık Müdürümüz ve ekibinin gayretli çalışma içerisinde olduklarına şahit oldum. Kayseri'de muazzam işlerin yapıldığını bizzat bu tesisleri ziyaret ederek gördüm. Hayata geçirilen projeler ve yapılan işler gerçekten devlet, millet adına menfaat içeren faydalı işler. İleride hayata geçirmek istedikleri projeleri ise bizzat kendilerinden dinledim. Hepsi birbirinden değerli olan bu işler için ben de elimden gelen tüm gayret ve desteği esirgemeden vereceğim."

Erdem'e incelemelerinde, Benli'nin yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ve Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA

CEO, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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