Son Dakika Haberleri: Kentucky'de Yaşayan Gerçek Mavi İnsanlar (Ve Dahası)

Kentucky'de Yaşayan Gerçek Mavi İnsanlar (Ve Dahası)

36 dakika önce

Kentucky'nin Mavi İnsanları1820'de Martin Fugate isimli Fransız bir öksüz, Kentucky'nin doğusundaki sakin ve gözlerden uzak bir kasaba olan Trublesome Creek'e geldi.

Kentucky'nin Mavi İnsanları1820'de Martin Fugate isimli Fransız bir öksüz, Kentucky'nin doğusundaki sakin ve gözlerden uzak bir kasaba olan Trublesome Creek'e geldi.Burası, kızıl saçlı ve soluk beyaz bir tene sahip olan yeni eşi Elizabeth Smith ile birlikte ailesini kurmayı planladığı yerdi.Ancak Martin Fugate genetik bir hastalığa sahipti ve bu Hastalığı yüzünden, cildi göz alıcı çivit mavisi bir renge dönüşmüş ve o şekilde kalmıştı...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22 Kaynak: Youtube

Elizabeth Smith, Kentucky, Genel
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