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Kentucky Valisi, hortum felaketinde can kaybının 64 olduğunu açıkladı - Son Dakika

Kentucky Valisi, hortum felaketinde can kaybının 64 olduğunu açıkladı

13.12.2021 19:18
Kentucky Valisi, hortum felaketinde can kaybının 64 olduğunu açıkladı

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde, hortum nedeniyle 64 kişinin yaşamını yitirdiği, mum fabrikasındaki ölü sayısının korkulan kadar olmadığını belirtildi.

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde, hortum nedeniyle 64 kişinin yaşamını yitirdiği, mum fabrikasındaki ölü sayısının korkulan kadar olmadığını belirtildi.

Kentcuyk Valisi Andy Beshear, cuma etkili olan hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Vali Beshear, düzenlediği basın toplantısında, "Nihai sayımın tamamlanmasına bir hafta veya daha fazla zaman var." diyerek Kentucky'de 105 kadar kişinin hala akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Açıklama yaparken duygulu anlar yaşayan Beshear, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ay ile 86 arasında değiştiğini, 6'sının ise 18 yaşın altında olduğunu söyledi.

Mayfield bölgesinde tamamen yıkılan mum fabrikasında 110 kişinin çalıştığı, iş yerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının beklenen kadar kötü olmadığı kaydedildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentucky Valisi, hortum felaketinde can kaybının 64 olduğunu açıkladı - Son Dakika


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