Kenya, 1 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Kenya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kenya Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birkaç ay içerisinde 24 milyon doz aşının daha ülkeye ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, "1 milyon doz aşı Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Kenya Sağlık Bakanlığına teslim edilen aşılar, ilk olarak Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılacak.

Kenya'da şimdiye kadar 106 bin 470 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 1863 kişi hayatını kaybetti.