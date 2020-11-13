Kenya 15 milyon eserlik sanal kütüphane kuracak - Son Dakika

Kenya, yaklaşık 15 milyon eser kapasitesine sahip sanal kütüphane kuracak.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'deki Kenya Ulusal Kütüphane Hizmetlerinin yeni merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, sanal kütüphane projesinin gelecek yıl ortalarında tamamlanacağını duyurdu.

İlk aşamada 800 bin kitap, belge ve makalenin dijital ortama aktarılacağını ve buna ek olarak 600 bin e-kitabın sanal kütüphanede yer alacağını vurgulayan Kenyatta, kütüphanenin toplam kapasitenin 15 milyon olacağını belirtti.

Kenyatta, projenin maliyetinin ise yaklaşık 250 milyon Kenya şilini (17,5 milyon lira) olduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tüm dünyada olduğu gibi Afrika'da da dijital kütüphanelere ilgi arttı.