Kenya, 2007 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatıyor - Son Dakika

Kenya, 2007 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatıyor

23.11.2020 19:51
Kenya, 2007 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatıyor, System.String[]

Kenya, 2007 yılındaki seçimlerin ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturmayı yeniden açma kararı aldı.

Kenya, 2007 yılındaki seçimlerin ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturmayı yeniden açma kararı aldı.

Kenya Cezai Soruşturma Bürosu (DJI) Direktörü George Kinoti, 2007 seçimleri sonrası 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarına ilişkin soruşturmanın, mağdurların aldığı ölüm tehditleri üzerine yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Başkent Nairobi'deki DJI Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Kinot, çok sayıda mağdurun ölüm tehditleri aldıklarına ve zorla çıkarıldıkları mülklerine kavuşmak istediklerine ilişkin ifade verdiğini söyledi.

Toplamda 118 başvuru yapıldığını aktaran Kinot, "Bu mesele uluslararası mahkemelere devredilmeyecek. Çünkü bizim mahkemelerimiz bunu ele alacak yetkinliğe sahip." dedi.

Kenya'daki seçim şiddetine ilişkin soruşturma, ülkedeki siyasi ayrışmalardan ötürü ilerletilememiş, 2010 yılında da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınmıştı.

Kenya'da 2007 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından patlak veren şiddet olaylarında 1000'den fazla kişi ölmüş, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuş, en az 900 kişi de cinsel şiddete maruz kalmıştı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Yardımcısı William Ruto, UCM tarafından açılan davada şiddette rolleri olduğu gerekçesiyle yargılanmış ancak haklarındaki suçlamalar delil yetersizliğinden düşmüştü.

Başkent, Nairobi, Şiddet, Kenya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya, 2007 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatıyor - Son Dakika


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