Kenya 210 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 210 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kenya hükümeti, yıl sonuna kadar 10 milyon vatandaşını Kovid-19'a karşı aşılamak istiyor.

Polonya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 210 bin doz AstraZeneca aşısı, başkent Nairobi'de Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Kenya geçen ay, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 880 bin doz teslim almıştı.

Salgının başından bu yana 243 bin 725 kişinin virüse yakalandığı Kenya'da 4 bin 906 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.